Marvel's Spider-Man 2, i doppiatori italiani di Peter e Miles alle prese con una sfida

In questo caso Calatroni e Muià hanno dovuto parlare dei personaggi che interpretano , di come sono cambiati rispetto agli esordi e della loro personale esperienza con il gioco, per poi affrontare un'ultima prova: montare le cover griffate Spider-Man su di una PS5.

Il GOTY 2023 per l'attore Timothée Chalamet, Marvel's Spider-Man 2 può contare su di una straordinaria localizzazione in italiano , completamente doppiata, che contribuisce senza dubbio ad aumentare il coinvolgimento nelle vicende dei protagonisti.

I doppiatori italiani di Peter e Miles in Marvel's Spider-Man 2 , ovverosia Jacopo Calatroni e Gianandrea Muià, si sono cimentati con una speciale sfida lanciata loro da PlayStation, rispondendo a una serie di domande in... posa.

Grande successo ma pochi riconoscimenti

Capace di totalizzare cinque milioni di copie vendute nel mese di lancio, Marvel's Spider-Man 2 sarà senza dubbio il titolo PS5 di riferimento per questo Natale e dunque quei numeri si moltiplicheranno di certo da qui alla fine dell'anno.

Nonostante il successo commerciale e di critica, tuttavia, ai The Game Awards 2023 il tie-in di Insomniac Games è rimasto a bocca asciutta, ricevendo zero premi a fronte di ben sette nomination: una cocente delusione tanto per gli sviluppatori quanto per i fan della serie.