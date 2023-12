Marvel's Spider-Man 2: zero premi su 7 nomination ai TGA 2023, i fan riflettono

Come riferito da GamesRadar , che ha effettuato una raccolta di opinioni e reazioni da parte di utenti su X, sembra che in molti non abbiano accettato di buon grado questo risultato deludente, considerandolo "un furto", e addirittura una cosa " assolutamente devastante " (come riferito su Reddit) perché il gioco si sarebbe meritato di "vincere qualcosa".

Considerando il fatto di aver raccolto ben 7 nomination in altrettante categorie, incluse alcune delle più importanti come Gioco dell'anno, Migliore Direzione, Migliore Narrativa e Miglior gioco d'azione e avventura ma non solo, il fatto che non abbia portato a casa nemmeno uno dei possibili premi è risultato piuttosto sorprendente.

Marvel's Spider-Man 2 era uno dei giochi con la maggiore quantità di nomination ai The Game Awards 2023 ma alla fine non ha vinto niente , cosa che ha un po' gettato nello sconcerto i fan, che a questo punto riflettono su cosa possa essere andato storto .

Insomniac non ha innovato abbastanza?

Tuttavia, alcuni giocatori si sono dimostrati invece un po' più ragionevoli, cercando di analizzare la situazione e trovare delle spiegazioni a questa mancanza di riconoscimenti, nonostante la qualità ottima di Marvel's Spider-Man 2.



Comment

byu/Organic-Pineapple-86 from discussion

inSpidermanPS4

In generale, questi sono più propensi a vedere i risultati come la conseguenza di un prodotto costruito in maniera da incrementare semplicemente le caratteristiche già note, con Insomniac che non avrebbe preso alcun rischio nello sviluppo, limitandosi a ripetere una formula che è giunta alla sua terza iterazione nel giro di 5 anni.

Sebbene il gioco sia "fantastico", dice ad esempio uno di questi, "Non ha portato veramente nulla di nuovo alla tavola". Inoltre, il fatto che sia uscito in un periodo storico così pieno di titoli meritevoli è un'altra causa di questa mancanza di premi, visto che il 2023 è stato un anno alquanto particolare come quantità di giochi di grosso calibro, come Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Alan Wake 2 tra gli altri.