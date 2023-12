The Legend of Zelda: la principessa come personaggio giocabile? Eiji Aonuma non lo esclude

In una recente intervista di IGN a Eiji Aonuma, producer storico della serie The Legend of Zelda, è emersa una certa apertura nei confronti dell'idea di un'eventuale principessa Zelda come personaggio giocabile, sebbene l'uomo Nintendo non si sia voluto affatto sbilanciare, come di consueto.

Dopo I primi teaser, sembra che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potesse presentare la principessa come un personaggio principale giocabile, ma il titolo poi invece si è rivelato come impostato secondo la classica struttura.

Resta dunque l'attesa per un debutto di Zelda come protagonista giocabile, considerando che in passato è stata utilizzabile solo per brevi momenti o all'interno di giochi secondari rispetto alla serie principale.