Star Citizen continua a crescere: il 2023 è stato da record con $117,5 milioni raccolti

Sono passati ormai quasi 12 anni dalla presentazione al pubblico di Star Citizen , ma la raccolta fondi in crowdfunding del progetto continua a crescere e ha anche subito una notevole accelerazione negli ultimi anni, come dimostrano i risultati da record registrati nel 2023 con 117,5 milioni di dollari raccolti nei 12 mesi appena trascorsi.

Uno schema che funziona

La visione originale di Star Citizen arriverà a compimento?

Nel 2023 sono stati registrati acquisti per 117,5 milioni di dollari, superando i 113 milioni del 2022 e segnando anche l'anno migliore, da questo punto di vista, nella storia di Star Citizen.

Nonostante le polemiche sulla durata ormai smisurata dello sviluppo, che sembra non riuscire a raggiungere mai una conclusione, pare che la community sia comunque ben soddisfatta della situazione e continui volentieri a spendere all'interno dell'universo simulato creato da Chris Roberts.

In particolare, negli ultimi 6 anni abbiamo assistito ogni volta a risultati record rispetto ai precedenti, segno che Star Citizen è evidentemente un progetto in grande salute, almeno dal punto di vista economico, sebbene anche i suoi costi di gestione siano decisamente alti.

Anche la quantità di utenti registrati ha superato i 5 milioni, compresi anche quelli creati nei periodi di accesso gratuito al gioco, dunque significa che il nucleo di giocatori appassionati è anche piuttosto portato a spendere.

Il gioco ha raggiunto di recente lo stato di Alpha 3.22 dopo una serie di aggiornamenti in successione piuttosto rapida, e al recente CitizenCon ha annunciato che Squadron 42, il modulo single player, è ormai in stato quasi completo, dunque la sua uscita potrebbe avvenire in un periodo non troppo distante.