Infestation 88 annunciato, Topolino è protagonista di un inquietante horror

Topolino è diventato di dominio pubblico a partire dall'1 gennaio 2024, e proprio in corrispondenza con questa scadenza viene annunciato Infestation 88, un nuovo videogioco che non ha nulla a che fare con Disney ma che ha in qualche modo per protagonista il celebre personaggio, solo che è in una versione decisamente oscura e distorta.

Sviluppato da Nightmare Forge Games, Infestation 88 è un survival horror che verrà distribuito a episodi e ha come tema la sopravvivenza in un contesto di orrore pervasivo, giocabile in singolo ma anche in multiplayer a quattro giocatori.

Come dimostra il trailer, il gioco mette in scena una versione horror di Topolino che rappresenta uno dei nemici principali dal quale fuggire all'interno dei livelli.

Ambientato nel 1988, i protagonisti sono una squadra di operatori che vengono chiamati ad esplorare alcuni ambienti e occuparsi di minacce di vario tipo, tra leggende metropolitane e apparizioni inquietanti tra le quali spicca questa sorta di Mickey Mouse "corrotto".