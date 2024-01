PS Plus Essential, i giochi di gennaio 2024 sono disponibili da oggi su PS5 e PS4

Una volta aggiunti alla vostra libreria, i tre giochi saranno per sempre accessibili fintanto che siete abbonati a PS Plus Essential o a un livello superiore del servizio.

Come sempre, i giochi sono disponibili da oggi in quanto è il primo martedì del mese . L'annuncio ufficiale è invece avvenuto la scorsa settimana, precisamente nel mercoledì precedente al primo martedì del mese corrente. I giochi saranno disponibili su PS Plus Essential (e quindi anche per Extra e Premium) fino al primo martedì del prossimo mese, ovvero fino al 6 febbraio, ma vi consigliamo di reclamarli prima.

Da oggi, 2 gennaio 2024 , saranno disponibili i nuovi giochi "gratuiti" di PlayStation Plus Essential . Tutti i giocatori abbonati a PS Plus potranno in giornata reclamare i tre giochi del mese. Parliamo di A Plague Tale Requiem, Evil West e Nobody Saves the World.

PS Plus, i giochi di gennaio 2024

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem sarà disponibile in versione PS5. Si tratta del seguito di A Plague Tale: Innocence e ci rimette nei panni di Amicia, ragazza nella Francia del 1348 piagata dalla peste e della guerra dei cent'anni. La protagonista deve guidare il fratello in mezzo a orde di topi pronti a divorare qualsiasi essere vivente lontano da una fonte di luce, ma deve anche evitare i soldati, nel mentre cerca di comprendere quale malattia affligge il fratello minore. In Requiem proseguiremo le loro avventure.

Evil West, in versione PS4 e PS5, è un gioco d'azione e sparatutto in stile B-Movie nel quale dovremo mettere in mostra le nostre abilità di combattenti con varie combo e mosse speciali. Dispone anche di una modalità cooperativa, che lo rende perfetto per giocare con i propri amici abbonati al servizio.

Nobody Saves the World, in versione PS4 e PS5, è un gioco d'azione con visuale dall'alto nel quale il giocatore è un "nessuno" (nobody, in inglese) che può cambiare forma e usare vari poteri per salvare il mondo. È un gioco sviluppato da Drinkbox Studio, autori di Guacamele e Severed.