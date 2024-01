PS Stars, il servizio di PlayStation non funziona e i punti fedeltà non vengono assegnati

Ovviamente la speranza di tutti è che non solo Sony risolta il problema con l'app PS Stars, ma che si preoccupi di riassegnare tutti i punti non ottenuti dagli utenti durante questo periodo.

PS Stars sembra avere alcuni problemi . Il servizio per i giocatori PlayStation non sta tramutando gli acquisti in punti fedeltà e, in un periodo durante il quale molti hanno fatto vari acquisti sfruttando gli sconti, tanti giocatori stanno segnalando il problema sul sub-reddit ufficiale.

PS Stars e i punti

I punti di PS Stars si ottengono quando si eseguono acquisti tramite PlayStation Store, ma anche quando si completano certe sfide indicate dall'app, legate all'acquisto o all'avvio di certi giochi. I punti possono poi essere spesi per acquistare interi giochi oppure per acquistare delle ricariche per il portafogli (ad esempio Dredge per 6250 punti, equivalenti a una ricarica di 25€).

Visto che durante il periodo natalizio molti potrebbero aver speso svariate decine di euro sfruttando gli sconti, dovrebbero esserci molti punti nel limbo e la speranza è che tornino ai legittimi proprietari.