Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ha superato un nuovo traguardo di vendite: i dati ufficiali

CD Projekt RED ha svelato che Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - ovvero l'espansione del gioco base - ha venduto 5 milioni di copie nel 2023. Il contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2023, quindi significa che ha avuto bisogno di circa tre mesi per arrivare a tale traguardo.

Il tweet ufficiale - che trovate qui sotto - recita come segue in traduzione: "Oltre 5 milioni di agenti si sono infiltrati a Dogtown! Grazie per il vostro sostegno e buona fortuna per la vostra missione."

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 - secondo i dati di ottobre 2023 - ha venduto 25 milioni di copie. Questo significa che un quinto degli utenti che possiedono il gioco base ha acquistato anche l'espansione. Inoltre, sappiamo che a novembre 2023 Phantom Liberty aveva piazzato 4,3 milioni di unità, quindi a dicembre sono state piazzate "solo" 0,7 milioni di copie.