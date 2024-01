Like a Dragon: Infinite Wealth poteva essere ambientato a Bali, a causa del COVID

Like a Dragon: Infinite Wealth poteva avere un' ambientazione molto differente da Honolulu a causa del COVID. A svelarlo è stato lo studio di sviluppo Ryu Ga Gotoku Studio stesso, che ne ha discusso con noi nel corso dell' ultima anteprima per la stampa del gioco , in cui si è parlato diffusamente di come è nato il gioco e del perché sono state fatte certe scelte.

"Prendendosi qualche ovvia libertà creativa, il team di sviluppo ha ricreato con estrema cura una porzione della città, con un'attenzione particolare al quartiere di Waikiki e alla zona di Ala Moana: un'area caratteristica, con enormi spiagge piene di surfisti, costeggiate da hotel, negozi di ogni tipo, ristoranti e locali dove divertirsi, bere e assistere a spettacoli di hula," ci ha raccontato il nostro Vincenzo Lettera, che poi ha aggiunto la confessione del producer Hiroyuki Sakamoto sui rischi corsi per la produzione, con il team di sviluppo che a un certo punto ha temuto di non farcela, perché la lavorazione è coincisa con il periodo dei confinamenti causati dalla pandemia di Covid-19: "e il team non poteva recarsi fisicamente a Honolulu per fare ricerche e raccogliere materiale."

Per questo motivo era stata presa in considerazione l'ipotesi Bali, con il rischio però che l'atmosfera del gioco sarebbe stata completamente diversa da quella voluta: "Nonostante avessimo un piano B, volevamo a tutti i costi ambientare la storia alle Hawaii, e per questo abbiamo fatto salti mortali per riuscirci". Insomma, poteva essere un titolo completamente alterato dalla situazione sanitaria globale.

Per il resto vi ricordiamo che Like a Dragon: Infinite Wealth uscirà il 26 gennaio 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.