Epic Games Store, il gioco gratis dell'11 gennaio è stato annunciato

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente il gioco gratis che sarà disponibile per tutti i suoi utenti a partire dell' 11 gennaio 2024 . Si torna inoltre alla formula settimanale, dopo la scorpacciata di giochi regalati durante il periodo natalizio. Il gioco in questione è il simpatico Sail Forth di Festive Vector.

Sail Forth

Sail Forth è un'esperienza interessante

In Sail Forth il giocatore dovrà affrontare l'oceano per andare alla ricerca della chiave che apre le porte al passato del pianeta. All'inizio si dispone di una sola barca, ma presto si entra in possesso di una flotta di navi personalizzabili, che consente di puntare a obiettivi sempre più ambiziosi.

Il mondo di Sail Forth è vastissimo, composto com'è dozzine di regioni che ospitano miliardi di isole con una loro flora e fauna, dove bisogna affrontare pirati, trovare nuovo equipaggiamento, reclutare nuovi membri per la ciurma, accumulare bottino e, insomma, svolgere tutte quelle attività che vi vengono in mente quando si parla di grandi avventure vissute per mare, compreso combattere contro mostri mitologici.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo di correre a riscattare il gioco gratis di questa settimana: Marvel's Guardians of the Galaxy, che farà sicuramente piacere agli appassionati di giochi d'azione.