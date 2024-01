OD sarà diverso e controcorrente rispetto ai tempi come i precedenti giochi di Kojima

Kojima, tramite Twitter/X, ha spiegato in modo vago cosa possiamo aspettarci dal suo prossimo gioco, OD, annunciato ai The Game Awards di dicembre 2023. Nel farlo, ha parlato anche dei suoi vecchi prodotti.

Il suo messaggio completo cita tutte le particolarità dei suoi giochi precedenti e afferma che OD - che ricordiamo sarà un gioco horror - sarà "diverso" e "controcorrente rispetto ai tempi".

Il tweet di Kojima recita, in traduzione: "Sembra che mi sia stato riconosciuto il merito di aver creato giochi che vanno controcorrente rispetto ai tempi, come i giochi "nascondino" in cui ci si intrufola in un edificio senza essere scoperti dal nemico, o i "giochi di consegna" in cui ci si diverte a muoversi in un mondo aperto. Per me il gioco più sperimentale è stato "sconfiggere i vampiri fuori casa" utilizzando vera luce del sole. È stato accolto con una feroce opposizione da parte del personale e persino all'interno dell'azienda. In questo senso, "OD" è altrettanto diverso."