Epic Games Store: il gioco gratis del 4 gennaio 2024 è stato svelato ufficialmente

Oggi, 4 gennaio 2024, Epic Games Store propone un nuovo gioco gratuito, in questo periodo festivo durante il quale ha proposto ogni 24 ore nuovi titoli a costo zero. Il gioco odierno per i giocatori PC è Marvel's Guardians of the Galaxy.

Come sempre, dovete solo reclamare il gioco tramite il launcher dell'Epic Games Store così da aggiungerlo alla vostra libreria e renderlo vostro per sempre. Non è necessario essere abbonati o pagare alcunché.