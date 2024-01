Silent Hill 2: il remake si trova in fase di rifinitura, secondo un leaker

Lo sviluppo del remake di Silent Hill 2 sarebbe ormai quasi completo: stando a quanto riferito dal noto leaker Dusk Golem, Bloober Team sta lavorando alla fase di rifinitura del gioco, tanto da dedicarsi ad altri progetti.

Sappiamo infatti che lo studio sta realizzando un progetto in Unreal Engine 5 per Skybound che punta al 2025, e ha già provveduto ad allocare le risorse necessarie, espletando le pratiche burocratiche richieste per ottenere dei finanziamenti dalla Polish Agency for Enterprise Development.

Insomma, nel corso del 2024 Bloober si concentrerà su questa specifica produzione, come testimoniano anche alcuni annunci lavorativi pubblicati dal team di sviluppo, e ciò può significare solo una cosa: che il remake di Silent Hill 2 è pronto e sta ricevendo gli ultimi ritocchi prima del lancio.