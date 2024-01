PlayStation Store, Sconti di Gennaio: le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4

Dalle straordinarie atmosfere di Alan Wake 2 all'ultraviolenza di Mortal Kombat 1, dalle meccaniche action stealth di Assassin's Creed Mirage alle epiche avventure di Baldur's Gate 3, passando per l'appassionante storia di Like a Dragon Gaiden, ecco la nostra immancabile selezione delle offerte più interessanti.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Alan Wake 2 , ci troviamo di fronte a un'opera incredibile sul piano degli intrecci narrativi e della caratterizzazione , dotata di un gameplay solido e di un comparto tecnico davvero splendido, forte di una grafica capace di stabilire nuovi standard per il genere.

È stata inoltre introdotta la novità dei due protagonisti giocabili : oltre ad Alan Wake, impegnato a trovare un modo per fuggire dalla sua prigione sovrannaturale, ci troveremo a vestire i panni dell'agente FBI Saga Anderson, che viene inviata a Bright Falls insieme al suo inseparabile collega Alex Casey per indagare sull'uccisione di un altro federale, pare nell'ambito di un misterioso rito.

Disponibile a 47,99€ anziché 59,99€, dunque con una riduzione del 20% che può senz'altro spronarvi all'acquisto laddove abbiate dovuto rinunciare al day one per via di altri impegni, il gioco abbandona le meccaniche action shooter che caratterizzavano il debutto della saga in favore di un ritmo più lento e ragionato , che si raccorda meglio al racconto e alle sue atmosfere.

Primo sconto in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre su PlayStation Store per Alan Wake 2 , il capolavoro di Remedy Entertainment che arriva a ben tredici anni dall'uscita del primo capitolo per continuare finalmente la storia dello scrittore maledetto, che dopo una serie di vicissitudini in quel di Bright Falls è rimasto intrappolato in un luogo oscuro e inquietante.

Sangue e violenza la fanno ancora da padroni in Mortal Kombat 1 , ultimo capitolo della storica serie di picchiaduro a incontri targata NetherRealm Studios, in questo caso alle prese con un reboot narrativo che punta a mischiare le carte in tavola modificando ruolo, background e repertorio di numerosi personaggi presenti nel roster.

Come scritto nella recensione di Assassin's Creed Mirage , questo episodio si pone come un accorato omaggio alle origini del franchise fra parkour, fasi esplorative e meccaniche stealth predominanti, mentre il protagonista scala le gerarchie della Confraternita degli Occulti per diventare un maestro e scoprire finalmente la verità sugli Antichi e sulla sua stessa natura.

Anche Assassin's Creed Mirage trova un'ulteriore riduzione di prezzo su PlayStation Store, raggiungendo i 34,99€ anziché 49,99€ e solleticando le voglie degli appassionati della saga Ubisoft che per qualche motivo avevano rimandato l'acquisto del gioco, magari proprio in attesa di uno sconto. In termini di rapporto costo / contenuti, l'avventura di Basim nella Baghdad del IX secolo è ora imperdibile .

Non c'è bisogno di grandi presentazioni, in effetti: ci troviamo di fronte al gioco PS5 migliore di sempre secondo Metacritic , un'esperienza incredibile sul piano del gameplay e della libertà concessa agli utenti , che durante la lunga campagna avranno modo di interagire con tanti PNG differenti e cimentarsi con battaglie spettacolari: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Baldur's Gate 3 .

Prima promozione per Baldur's Gate 3 , con un 10% di sconto che porta il prezzo dell'RPG di Larian Studios a 62,99€ anziché 69,99€: un piccolo passo per il portafogli ma al contempo un grande passo per la vostra collezione , che con l'aggiunta di questo straordinario titolo passerà senza dubbio al livello successivo in termini di qualità e concretezza.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Kazuma Kiryu guida la carica in Like a Dragon Gaiden

Concludiamo il nostro elenco con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, anch'esso alla prima offerta e dunque al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store: 37,49€ anziché 49,99€ che abbassano un po' la cifra di vendita originale, già di per sé tutt'altro che esosa, e contribuiscono a rendere più accessibile l'ultima avventura di Kazuma Kiryu.

Si tratta di un action game come gli episodi classici di Yakuza, in cui viene raccontato ciò che l'ex Dragone di Dojima ha fatto dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life e prima dell'imminente Infinite Wealth, sullo sfondo dell'affascinante distretto di Sotenbori a Osaka e con tutta una serie di novità per quanto concerne equipaggiamento e stile di lotta: ulteriori dettagli nella recensione di Like a Dragon Gaiden.