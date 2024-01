The Outer Worlds 2: il creatore di Fallout Tim Cain è coinvolto nello sviluppo come consulente

Tim Cain, il creatore, producer e lead programmer di Fallout, sta collaborando con Obsidian per The Outer Worlds 2 in qualità di consulente.

Per chi non lo sapesse, oltre ad aver dato vita al primo Fallout e lavorato come programmatore ad altri tanti giochi di successo, tra cui Vampire: The Masquerade Bloodblines e Pillars of Eternity, Cain è stato anche co-director del primo The Outer Worlds.

All'inizio del 2023 ha confermato ufficialmente il suo semi-ritiro dal mondo dei videogiochi, concentrandosi soprattutto sul suo canale YouTube, una vera miniera d'oro di informazioni per gli appassionati, sullo sviluppo in solitaria di piccoli giochi e lavori come consulente, come per l'appunto nel caso di The Outer Worlds 2.