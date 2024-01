Yakuza: l'intera serie in sconto su PS Store? Microsoft ricorda che è inclusa in Xbox Game Pass

La cosa chiaramente non è passata inosservata come possiamo vedere in questo confronto tra i due post da parte di Destin:

Xbox Game Pass è davvero più conveniente in questo caso?

Appare piuttosto evidente che non si tratta di una coincidenza, basta notare gli orari di pubblicazione dei due post e il fatto che i curatori del profilo Twitter | X del Game Pass lo hanno impostato praticamente nella stessa maniera di quello di Sony. Insomma, si tratta di una frecciatina, reputata simpatica dai più.

Ironia e battute del caso a parte, c'è però anche chi si è soffermato a ragionare se effettivamente in un caso specifico come quello della serie di Yakuza, non sia più conveniente l'acquisto diretto di tutta la serie al prezzo scontato di 30 euro (praticamente 4,3 euro a titolo) rispetto alla fruizione tramite abbonamento del Game Pass, considerando che per completarla tutta anche giocando per un buon numero di ore tutti i giorni potrebbero essere necessari diversi mesi e c'è sempre l'eventualità che uno o più dei giochi potrebbero nel mentre abbandonare il catalogo del servizio di Microsoft, cosa che tra l'altro solitamente viene notificata con solo due settimane di preavviso.

Insomma, in tal senso l'acquisto potrebbe risultare una scelta più comoda in questo caso, ma molto dipende chiaramente dai ritmi di gioco, le esigenze e i gusti di ognuno.