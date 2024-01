Baldur's Gate 3: Larian sta indagando sui ban per la condivisione delle scene di sesso su Xbox

Douse ha spiegato che sono in corso delle indagini per capire cos'è successo .

Il post di Douse

Douse: "Abbiamo visto dei report riguardanti alcuni giocatori con problemi o bannati da Xbox per avere condiviso immagini o video del loro "gameplay". Ne stiamo parlando con Microsoft e stiamo indagando la questione. Fastidiosa e poco cool."

Mentre le indagini sono in corso, Douse ha consigliato di disattivare i contenuti per adulti dalle opzioni di gioco, nel caso si vogliano realizzare video o streaming di Baldur's Gate 3 su Xbox.

Alcuni utenti hanno sottolineato come non sia la prima volta che accade qualcosa del genere su Xbox. Ad esempio un giocatore ha parlato di problemi con la condivisione di una clip del gioco di South Park (non ha specificato quale), concludendo che secondo lui è l'intero sistema di pubblicazione di Xbox a non funzionare bene.

Per adesso Xbox non ha ancora affrontato il problema, ma nel caso lo faccia vi terremo informati. Probabilmente si tratta di qualche errore dei controlli automatici dei contenuti, ma non possiamo esserne certi.