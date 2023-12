Baldur's Gate 3, caricare sequenze hot su Xbox può costare il ban

Baldur's Gate 3 include una serie di sequenze hot, con personaggi nudi o scene di sesso più o meno spinte, e questo è risaputo. Ciò che probabilmente non sapete è che caricare tali sequenze su Xbox può costare il ban, come ha appena sperimentato un utente.

Il giocatore in questione, gamertag Big Daddy LV, ha condiviso alcune clip di Baldur's Gate 3 su Xbox con l'intenzione di farle vedere a suo fratello per farsi qualche risata, ma ha lasciato per sbaglio l'impostazione di caricamento sul cloud e così i tre video sono stati considerati come altrettante violazioni da parte del sistema, con conseguente ban di un anno.

"Spero che la segnalazione che ho inviato risolva la situazione, ma da questo momento non posso più giocare a nessun titolo che richieda una connessione di rete, rendendo di fatto ancora più inutili tutti i soldi che ho investito in Modern Warfare 3 negli ultimi sei mesi", ha scritto l'utente.