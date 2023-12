Epic Games Store: il gioco gratis del 31 dicembre è disponibile, link al download

Come da tradizione, avete la possibilità di aggiungere il gioco alla vostra libreria dell'Epic Games Store entro le 17:00 di domani . Una volta che è stato reclamato, il titolo in questione rimarrà nella vostra libreria digitale, senza alcun tipo di limite o costo aggiuntivo. Vi basta aprire il launcher ufficiale e raggiungere la sezione dei giochi gratuiti, oppure scaricarlo a questo indirizzo .

Cos'è Ghostrunner?

L'oscura Torre Dharma in cui è ambientato Ghostrunner

Ambientato in un affascinanti mondo dall'ambientazione cyberpunk, Ghostrunner è uno action di tipo "slasher" in prima persona, caratterizzato da un alto tasso d'azione frenetica e "hardcore", come viene definito dagli stessi sviluppatori, All In! Games.

Una caratteristica peculiare di Ghostrunner è il fatto di essere ambientato interamente all'interno di una mega-struttura verticale, la Torre Dharma, che rappresenta l'ultimo rifugio dell'umanità dopo il cataclisma che ha devastato la Terra.

Questo determina un'impostazione particolare della progressione, che ci porta a scalare la torre partendo dai piani più bassi e cupi per arrivare alle zone più alte e più vicine al potere, cercando di ottenere la nostra vendetta contro la tirannica Keymaster Mara, che governa la torre con pugno di ferro e scarso rispetto per la vita umana.

Il gameplay presenta un misto di stili di combattimento, facendo soprattutto affidamento alla possente katana monomolecolare in possesso del protagonista, con la quale è possibile attaccare e schivare i proiettili. Potete conoscere meglio il titolo in questione nella nostra recensione di Ghostrunner.