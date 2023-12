Dopo l'Unione Europea, anche il Giappone prende posizione contro Apple

Alternative al download

Il Giappone sta preparando una legislazione antitrust per costringere Apple e Google a offrire il sideload di app su iOS e Android

La notizia è stata condivisa da Nikkei Asia, suggerendo che Apple e Google saranno costretti ad aprire iOS e Android, rispettivamente, per app che possono essere installate al di fuori dei rispettivi store nella regione giapponese.

Malgrado ciò minaccerà le linee guida della casa californiana, agli utenti dovrà essere anche concesso di scegliere metodi di pagamento alternativi per gli acquisti in-app.

Apple è stata messa a lungo sotto pressione dall'Unione Europea per i medesimi cambiamenti, che dovrebbero entrare in vigore entro marzo 2024, sebbene l'azienda al momento non abbia condiviso nulla riguardo la loro implementazione.

Sarà necessario ideare regolamenti specifici per i developer al fine di tenerli in linea con le regole di App Store.

Il recente rapporto sostiene che i regolatori giapponesi stanno progettando una legge antitrust mirata a porre fine al monopolio di Apple e Google in questo settore.