Super Mario Bros. Wonder, una meccanica di Yoshi è stata scartata: ecco cos'era

Una meccanica di Yoshi è stata scartata durante lo sviluppo di Super Mario Bros. Wonder : si tratta di un'abilità tradizionale per il personaggio, ovverosia la sua capacità di lanciare le uova, che è stata testata dagli autori ma ritenuta alla fine inadeguata.

Personaggi in libertà

Super Mario Bros. Wonder giocato in cooperativa

"L'idea con Super Mario Bros. Wonder era quella di consentire alle persone di giocare come vogliono, utilizzando il personaggio che preferiscono, ed è per questo che ce ne sono diversi fra cui scegliere", ha spiegato Mouri.

"Abbiamo inoltre inserito un sistema per connettersi in qualche modo con altri giocatori online, pensando sarebbe stato più divertente avere diversi personaggi nella mappa del mondo mentre si gioca online. Con questo in mente abbiamo selezionato oltre dieci varianti per i protagonisti."

"Come sono stati scelti? Mario, Luigi, Yellow Toad e Blue Toad erano già giocabili in New Super Mario Bros. Wii, mentre Toadette e Nabbit sono arrivati con New Super Mario Bros. U Deluxe. Dopodiché abbiamo inserito Peach, Daisy e quattro varianti colorate di Yoshi, immaginando che a quel punto ci fosse un buon equilibrio nel roster."