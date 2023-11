Super Mario Bros. Wonder a 4,3 milioni di copie, è il gioco della serie venduto più velocemente

La compagnia di Kyoto tuttavia precisa che tale record è valido solo prendendo come riferimento le vendite della serie dalla generazione Wii e DS in poi, in quanto in precedenza i dati sulle copie vendute dai negozianti non venivano tracciati.

Dopo i risultati finanziari di ieri, durante la notte Nintendo ha snocciolato ulteriori numeri e informazioni sull'ecosistema Nintendo Switch e le sue esclusive di punta. Una delle informazioni senza dubbio più interessanti è che Super Mario Bros. Wonder ha raggiunto quota 4,3 milioni di copie nelle prime due settimane dal lancio, il che lo rende a tutti gli effetti il gioco della serie venduto più velocemente .

Nintendo prevede vendite costanti sul lungo periodo

Trainato anche dal successo del film animato uscito in primavera, c'erano ben pochi dubbi che il nuovo Mario 2D si sarebbe rivelato un'altra grande hit di Nintendo Switch, anche in virtù delle innegabili qualità di Super Mario Bros. Wonder di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. E siamo solo all'inizio.

Come spiegato dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, solitamente i giochi con protagonisti Mario e compagni tendono ad avere un ciclo di vendite piuttosto lungo e dunque i numeri di vendita non potranno che aumentare in modo sostanziale nei prossimi mesi e nel 2024. Lo dimostrano ad esempio le 57 milioni di copie acquistate di Mario Kart 8 Deluxe, che ancora oggi figura nelle prime posizioni delle classifiche di vendita.

"Super Mario Bros. Wonder ha raggiunto vendite cumulative per 4,3 milioni di copie nelle prime due settimane", ha commentato Furukawa. "Ciò lo rende il titolo della serie Super Mario venduto più velocemente."

"I giochi di Super Mario inoltre tendono a vendere in modo costante per un lungo periodo di tempo. Prevediamo che questo gioco sarà una scelta interessante per i consumatori durante le prossime festività natalizie e continuerà a vendere anche l'anno prossimo".