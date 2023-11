Nintendo Switch riceverà nuovi giochi in futuro, 'non è legato a un ciclo di vita tradizionale'

Furukawa ha aggiunto: "In futuro, vorremmo continuare a vedere molti consumatori giocare con Nintendo Switch e mantenere il nostro momentum commerciale".

"Nintendo Switch entrerà nel suo ottavo anno di vita a marzo 2024", ha dichiarato Furukawa. "Continueremo a pubblicare nuovi titoli e contenuti per Nintendo Switch senza essere vincolati dal concetto tradizionale di ciclo di vita della console".

Il commento del boss della grande N è arrivato assieme ai risultati finanziari della compagnia di Kyoto relativi al secondo trimestre fiscale pubblicati durante la notte, dai quali abbiamo anche appreso che Super Mario Bros. Wonder ha raggiunto quota 4,3 milioni di copie vendute .

Il pensiero di buona parte degli appassionati va alla prossima console di Nintendo, tuttavia nei piani futuri della compagnia c'è la volontà di supportare ancora a lungo Nintendo Switch , che, stando alle parole del presidente Shuntaro Furukawa, continuerà a ricevere nuovi giochi in futuro "senza essere legato al tradizionale concetto di ciclo vitale di una console".

Lunga vita a Nintendo Switch

Vari modelli di Nintendo Switch

Il concetto di Furukawa è chiaro: Nintendo Switch viaggia ancora su numeri di vendita impressionanti (ben 132,46 milioni di console vendute finora) e la compagnia vuole battere il ferro finché è caldo.

Ciò tuttavia non esclude a priori l'arrivo anche di un potenziale Nintendo Switch 2, dato che le due piattaforme potrebbero benissimo coesistere. Nintendo per il momento si rifiuta categoricamente di parlare del successore di Nintendo Switch o di confermare le voci di corridoio che vogliono la console in uscita nella seconda metà del 2024.