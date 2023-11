One Piece: il cosplay di Nami di moon.child.cosplay è incantevole

One Piece continua ad appassionare milioni di persone di persone nel mondo, anche di più dopo il debutto della serie live action Netflix, che si è rivelata molto più valida del previsto. In attesa di conoscere le prossime avventure della Ciurma di Cappello di Paglia, vi proponiamo il cosplay di Nami firmato da moon.child.cosplay.

Nami è una degli elementi di spicco della sgangherata ciurma di pirati messa in piedi dal protagonista della storia, Luffy. Appassionata di denaro e tesori, Nami ricopre il ruolo di navigatrice ed è anche un'esperta cartografa, tanto che il suo sogno nel cassetto è quello di realizzare una mappa del mondo.

Nel corso del manga e anime di One Piece abbiamo visto molti cambi di look per Nami. moon.child.cosplay ci propone quella che forse è la versione più gettonata del personaggio, caratterizzata dall'accoppiata jeans e bikini, con lo scatto realizzato in spiaggia, una location sicuramente azzeccata.