One Piece: il cosplay di Yamato da Nadyasonika tra fascino, potenza e mitologia

One Piece è ancora protagonista in questo cosplay di Yamato da parte di Nadyasonika, che con la sua interpretazione ricostruisce in maniera davvero molto fedele uno dei personaggi diventati velocemente tra i preferiti dal pubblico, nonostante la sua comparsa relativamente recente.

Si tratta della Figlia dell'Imperatore Kaido, la quale ha però un rapporto con il padre piuttosto complicato, cosa che la porta a scegliere invece di seguire le orme del samurai Kozuki Oden, diventando la sua erede a tutti gli effetti. Yamato ha mangiato il frutto del diavolo di tipo Zoo Zoo mitologico e da allora è in grado di trasformarsi in un lupo, o una sorta di ibrido.

Nonostante sia figlia dell'imperatore, Yamato ha sempre dimostrato un grande spirito combattivo contro il padre, trovandosi in una sorta di viaggio di vendetta in seguito all'esecuzione di Oden, che è diventato un vero e proprio mito per la ragazza. Anche per questo, Yamato ha un forte spirito combattivo e fiero, dotata di un'eleganza naturale ma anche di una grande potenza.