Diablo 4: Blizzard svela le classi più popolari e alcune statistiche del 2023

Con un post su X | Twitter pubblicato alla vigilia di Capodanno, Blizzard ha svelato alcune statistiche relative ai giocatori di Diablo 4, incluse le classi più giocate e l'impressionante numero di mostri massacrati dalla community.

Come possiamo vedere nel post qui sotto, l'Incantatore e il Negromante risultano essere le classi preferite dai giocatori. Il primo anno di Diablo 4 è stato un massacro letteralmente: da una parte hanno sterminato ben tremila miliardi di mostri, dall'altra sono periti ben 37 milioni di utenti per mano del Macellaio, mentre 2,4 milioni di giocatori sono morti nella modalità Hardcore con permadeth, essenzialmente vedendo sfumare in un istante tutti i progressi fatti.