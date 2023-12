Bloober Team sviluppa un gioco basato su un titolo di Skybound, oltre a Silent Hill 2

Sembra inoltre che, anche in questo caso, si tratti di un gioco horror , ormai vera e propria specializzazione totale per il Bloober Team, che finora ha lavorato soprattutto a titoli di questo tipo.

Ricordiamo che si tratta del team di Layers of Fear e The Medium , che sta lavorando anche al remake di Silent Hill 2 per conto di Konami. Non sappiamo di cosa tratti il nuovo progetto in questione, tranne il fatto che viene identificato con il nome in codice "R" e dovrebbe essere lanciato nel 2025.

Una strategia "second party" per Bloober

Silent Hill 2 resta il gioco più atteso da parte di Bloober

"Questo progetto è un altro passo nella nostra strategia da Second party, nella quale lavoriamo con partner esterni per portare il nostro know-how in ambito horror", ha riferito al riguardo il CEO di Bloober, Piotr Babieno.

"Questi sono giochi programmati non solo per portare profitto finanziario, ma anche come prossimi passi per attuare la nostra strategica verso la fine del 2027. Abbiamo conosciuto i nostri amici di Skybound diverso tempo fa e siamo sicuri che sarà una cooperazione di successo".

A questo punto attendiamo di sapere di cosa si tratti, oltre a rimanere in attesa anche di notizie su Silent Hill 2.