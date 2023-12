PS5 stravince anche in un anno in cui sbaglia un po' tutto: è imbattibile?

Lungi dal venire ormai sottovalutata, come voleva il vecchio adagio, la conferma della potenza di PlayStation arriva con uno dei risultati migliori mai ottenuti dalla console in un anno in cui non ha propriamente brillato per produzioni e decisioni prese: PS5 ha raggiunto i 50 milioni di console vendute nel mondo, una quantità veramente impressionante soprattutto se si pensa alla concentrazione di tempo in cui la maggior parte delle vendite è stata registrata, che ha fatto recuperare velocemente terreno sulla precedente PS4. I numeri sono infatti ora quasi appaiati per le due console, ma PS5 ha subito le enormi ristrettezze iniziali dovute ai problemi di produzione e approvvigionamento scorte seguite alla pandemia, che ha di fatto dilazionato di quasi due anni l'entrata a regime delle vendite.

Il dato risulta ancora più impressionante se si pensa che è arrivato in un anno che potrebbe essere definito sottotono per Sony: sul fronte delle uscite first party, si è registrato praticamente il solo Marvel's Spider-Man 2 verso la fine del 2023, oltre a qualche esclusiva (console o temporale) di sicuro impatto ma di valore relativo in termini di vendite come Forspoken e Final Fantasy 16. Guardando anche al recente passato, non proprio una lineup travolgente, che dimostra ancora una volta come la popolarità di PlayStation ormai trascende la presenza o meno di esclusive, guidata probabilmente dal raggiungimento di uno status quo per cui il marchio è semplicemente simbolo di videogioco, almeno per quanto riguarda la fruizione media al di fuori delle produzioni Nintendo o dell'ambito PC.