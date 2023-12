PS5: Sony ha svelato ufficialmente le vendite totali, il Financial Times fa un confronto con Xbox

Il Financial Times ha pubblicato nuovi dati ufficiali sulle vendite di PlayStation 5, condivisi da Sony. Secondo quanto indicato, la console di attuale generazione ha venduto 50 milioni di unità. In totale ci ha messo 161 settimane.

Per confronto, PS4 ha avuto bisogno di 160 settimane per raggiungere lo stesso risultato, ma la differenza è che PS5 ha avuto problemi di scorte (al pari di tutte le altre piattaforme) per lungo tempo. Considerando questi limiti, si tratta di un risultato notevole.

Il Financial Times ha condiviso anche un confronto con le vendite di Xbox Series X|S nel 2023, affermando che Sony ha piazzato nelle case dei consumatori quasi il triplo di PS5 nel corso dell'anno. Va però precisato che i dati di Xbox non sono ufficiali, ma sono stime basate sui dati di Ampere Analysis. Di norma questo tipo di informazioni sono corrette in linea di massima, ma è credibile che non siano precisissime. Possiamo comunque affermare che PS5 è la console più venduta tra le due.

Soprattutto, pare che PS5 abbia ottenuto il proprio anno migliore dal lancio.