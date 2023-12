Andor Stagione 2 è stato escluso dalle serie Disney del 2024: è stato rimandato?

Disney e Lucasfilm non hanno incluso nella propria lista di prodotti in arrivo nel 2024 Andor Stagione 2. Questo dovrebbe significare, a meno che si sia trattato di un errore, che la serie TV non sarà pubblicata il prossimo anno. Inizialmente era prevista per agosto 2024, ma pare che arriverà in ritardo di almeno alcuni mesi.

La lista dei film e show di Disney per il 2024 include sia quei prodotti che hanno una data di uscita precisa, sia quei prodotti che non hanno dettagli più specifici se non il fatto che saranno disponibili in un generico "2024". Andor Stagione 2 non è presente in nessuna delle due liste.

Ci sono però altri prodotti Star Wars confermati, almeno per il momento, per il 2024. Parliamo di The Acolyte, Skeleton Crew, The Bad Batch Stagione 3, e Tales of the Jedi Stagione 2, tutti segnalti per il prossimo anno ma senza date più specifiche.