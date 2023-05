Skeleton Crew, scoperto il numero degli episodi della nuova serie TV di Star Wars

Secondo un nuovo annuncio apparso sul sito della WGA (Writers Guild of America), la prima stagione di Star Wars: Skeleton Crew sarà composta da otto episodi.

Non si tratta certo di una novità assoluta per le serie televisive di Star Wars, dato che anche The Mandalorian, Ahsoka e la serie sull'Alta Repubblica The Acolyte sono tutte da otto episodi.

Ricordiamo che Skeleton Crew seguirà un gruppo di ragazzi smarriti che cercano di ritrovare la strada verso casa. La serie avrà come protagonista Jude Law: avrà un ruolo importante, ma al momento non sappiamo nulla del suo personaggio. Dovremo attendere nuove informazioni da parte di Disney e Lucasfilm prima di poter dire di più a riguardo.

Durante la Star Wars Celebration dello scorso anno, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha affermato in un'intervista ComicBook: "Jon Watts è venuto da me con il desiderio di fare una sorta di Goonies in Star Wars. Inutile dire che ho detto di sì. E così [il progetto] si è evoluto a partire da questo tipo di idea e dalla volonta di raccontare storie di questo genere".

L'uscita di Star Wars: Skeleton Crew è prevista per la fine del 2023 su Disney+, quindi speriamo di poter scoprire qualcosa di più a riguardo al più presto. Parlando sempre di Star Wars: l'hotel Galactic Starcruiser da 1.200$ a notte sta per chiudere, dopo un solo anno.