The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i Lasciti dei Saggi e dove trovarli

I Lasciti dei Saggi, in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sono dei particolari oggetti che consentono di potenziare i compagni di viaggio di Link, ovvero i campioni dei popoli che abitano il regno di Hyrule. Il potenziamento consiste in una leggera riduzione dei tempi di recupero delle loro abilità speciali, ma soprattutto in un netto incremento dei danni che infliggono in combattimento.

I Lasciti dei Saggi hanno delle particolarità che avrete sicuramente già intuito. In primo luogo si trovano solamente nelle isole del cielo, quindi vi consigliamo di tener sempre traccia con il Cammino dell'Eroe (funzionalità della Tavoletta di Pruna) di tutte le isole che avete già esplorato. Inoltre, per poterli utilizzare è necessario raccoglierne almeno quattro, per poi presentarvi al cospetto di una qualsiasi Statua della Dea, luogo in cui potrete spenderli per potenziare il saggio che preferite. Vediamo di seguito la guida alla posizione esatta di tutti e 20 i Lasciti dei Saggi, divisi per le diverse regioni delle isole celesti.

