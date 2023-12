PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con gli Sconti di Gennaio

Su PlayStation Store sono appena partiti gli Sconti di Gennaio e, come da tradizione, è possibile acquistare diversi giochi PS5 e PS4 a prezzi ridotti, anche a meno di 10 euro. Quali sono i nostri consigli al volo?

Partiamo con The Witcher 3: Wild Hunt, un grande classico anche delle promozioni PlayStation, con la differenza che ha ricevuto non molto tempo fa l'aggiornamento a PS5 e oggi potete portarvelo a casa per soli 8,99€ anziché 29,99€.

L'episodio preferito da molti, Assassin's Creed Origins è anch'esso disponibile a prezzo scontato, in questo caso 9,79€ anziché 69,99€, e considerando la qualità e la corposità dell'esperienza prodotta da Ubisoft abbiamo ben pochi dubbi: accattatevill'.

Restando nell'ambito degli action adventure in terza persona, c'è un certo Star Wars Jedi: Fallen Order che può essere vostro per 7,49€ anziché 49,99€, e anche questa è un'occasione da non perdere visto che il tie-in firmato Respawn Entertainment è uno dei migliori di sempre per quanto concerne l'universo di Star Wars.