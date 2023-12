Sony e Koei Tecmo collaborano con Akatsuki per lo sviluppo di 'nuove IP e contenuti'

Invece, per quanto riguarda il rapporto con Koei Tecmo, Akatsuki afferma che "oltre ai progetti di gioco già in corso, l'Azienda continuerà a costruire relazioni con Koei Tecmo Holdings nelle tre aree seguenti per creare nuove opportunità commerciali in futuro: collaborazione nello sviluppo e nella gestione di giochi live-ops di nuova generazione multi-device, collaborazione per l'espansione globale, il marketing e la pubblicazione di giochi live-ops e collaborazione su nuove IP, contenuti e servizi.

Akatsuki afferma che "continuerà a costruire relazioni con il Gruppo Sony e le sue affiliate per creare nuove opportunità commerciali, con l'obiettivo di collaborare all'espansione del mercato estero per i giochi per dispositivi mobili, sia quelli attualmente in fase di sviluppo che quelli che verranno sviluppati in futuro, nonché di collaborare alla coproduzione e allo sviluppo di nuove IP e contenuti."

Akatsuki, di cosa si occupa

Tribe Nine

Per capire di più di Akatsuki, possiamo leggere la descrizione ufficiale della compagnia: "Con la sua missione di "intrattenere il mondo e collaborare con i creatori", Akatsuki, Inc. sta puntando sui giochi ed è entrata nel settore dei fumetti, con l'obiettivo di diventare una società che utilizza i contenuti digitali per competere a livello globale nel lungo termine."

"Sin dalla sua fondazione, l'azienda ha ampliato la propria attività principale di giochi in Giappone e all'estero, concentrandosi sui giochi per cellulari. Con i recenti cambiamenti del mercato e i miglioramenti nelle prestazioni dei telefoni cellulari, e presumendo un'espansione dell'attività al di fuori del Giappone, un numero crescente di titoli di gioco viene sviluppato simultaneamente non solo per i dispositivi mobili, ma anche per l'uso su PC e console domestiche. Il mercato dei giochi per cellulari è in procinto di evolversi in un nuovo mercato di "live gaming" multi-dispositivo e multilingua."

Akatsuki ha lavorato a Tribe Nine e si è occupata della distribuzione di giochi mobile come Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, Dragon Ball Z Dokkan Battle, Romancing SaGa Re;univerSe e non solo.