PC: 10 regali di Natale per i giocatori PC

Dopo i regali per i giocatori console è tempo di cercare il dono per gli utenti PC, partendo da pensieri più semplici fino ai dispositivi per giocare in mobilità.

Far felice un giocatore PC, in realtà, non è affatto semplice; ogni utente con PC fisso o portatile ha le proprie esigenze e gusti personali, tanto che pensare a un regalo specifico potrebbe essere davvero un'impresa ardua. C'è chi ama postazioni completamente illuminate da luci RGB e chi opta per una configurazione minimalista, ed è assolutamente impossibile anche solo pensare a delle componenti come schede video o dissipatori come dono, a meno che non sia stato proprio il destinatario del regalo a farne richiesta precisandone il modello e la marca. I videogiochi, però, sono una delle poche cose che accomuna i possessori di PC, soprattutto negli ultimi anni dove anche le esclusive console approdano dopo poco tempo su Steam ed Epic Games Store o sono disponibili fin dal primo giorno su Windows Store e Game Pass PC. Ecco quindi una lista di doni natalizi per tutti i giocatori PC, dai semplici pensieri a veri e propri dispositivi di gioco.

Coperta Campo Minato Con la Coperta Campo Minato non temerete l'abbassamento delle temperature durante le vostre sessioni al PC Con l'arrivo del Natale è inevitabile un abbassamento delle temperature, non c'è quindi niente di meglio di passare ore al PC con un compagno caldo e soffice; stiamo parlando di una coperta, ovviamente. Di plaid ne esistono di ogni tipo, composti da qualsivoglia tessuto e soprattutto ispirati a qualsiasi cosa vi venga in mente. Quindi, se opterete per questo regalo, avrete l'imbarazzo della scelta. Noi, però, ve ne proponiamo uno su tutti, simpatico e anche abbastanza in linea con il tradizionale dono esteticamente discutibile come la coperta ispirata a Campo Minato.

Maglione a tema Windows Oltre alla copertina, potrete anche regalarci un fantastico Maglione a tema Windows per questo Natale Come per la coperta, non ci vuole molto a capire che anche questo dono rientra nel "non è bello, ma è simpatico". Sempre all'interno dello store ufficiale Xbox troverete questo maglione che ricorda l'iconico sfondo di Windows. Anche in questo caso neanche Microsoft si nasconde e lo nomina maglione brutto, ma di abbigliamento invernale che può avere questo appellativo ne è pieno internet e non faticherete a trovare quello giusto per voi o per amici.

Gift Card Le Gift Card sono il regalo perfetto anche per i giocatori PC Come è stato per tutte le console, anche in un articolo dedicato ai regali per giocatori PC non poteva mancare la Gift Card, stavolta però con una scelta più ampia. Gli store dove acquistare giochi se si gioca da PC sono molteplici e potrete dunque scegliere tra Windows Store, Steam ed Epic per fare alcuni esempi. Se invece il vostro amico è un appassionato di un gioco in particolare che prevede l'acquisto di valuta di gioco, potrete optare per un regalo digitale di punti da spendere nel titolo preferito. Da non sottovalutare, poi, l'abbonamento al Game Pass in versione PC.

Meta Quest Chi potrebbe essere mai scontento di ricevere un visore per la realtà virtuale? Se invece vorrete fare un regalo importante con una spesa più grossa, sicuramente regalare un visore per la realtà virtuale difficilmente renderà scontento chi lo riceve. Anche in questo caso, quasi tutti i maggiori produttori hanno una loro versione, ma per la sua versatilità ci sentiamo di consigliare un dispositivo della famiglia Meta Quest; che sia il 2 o il 3 ha relativa importanza se non un esborso maggiore per il modello più recente (e ovviamente tutte le migliorie che porta con sé sul fronte tecnico).

Console portatile Perché non regalare la possibilità di giocare in mobilità per questo Natale? Rimanendo sui regali piuttosto costosi, vi sono anche le console portatili o PC handled. Seppur la spesa sia importante, è impossibile che rendiate scontenti chi riceverà questo dono. Anche in questo caso il mercato si è davvero espanso rapidamente e molti brand hanno portato sul mercato la propria visione di gioco in mobilità. La prima a debuttare è stata Steam Deck, adesso disponibile anche con schermo OLED, poi sono arrivate le più recenti ASUS ROG Ally e Legion GO, senza dimenticare i vari modelli Ayaneo. Tre dispositivi diversi tra loro, più o meno performanti ma che puntano allo stesso scopo; portare ore di gioco in completa libertà dove si desidera.

Sedia da Gaming Di sedie ce n'è per tutti i gusti, anche quelli estremamente esigenti In ogni postazione di gioco è imperativo avere una sedia confortevole, pronta a sostenere il peso delle tante ore di gioco o anche di lavoro passate alla scrivania. Ne esistono di ogni tipo, dalle più semplici alle più ergonomiche, fino a quelle che incorporano luci RGB; in base al vostro budget non sarà troppo difficile trovare quella che fa al caso vostro. Un'alternativa sono anche i pouf di grandi dimensioni, e, seppur sono interessanti componenti di arredo, passarci molte ore sopra potrebbe essere una cosa poco gradita dalla vostra schiena, anche se riconosciamo che è davvero difficile resistere alla loro morbidezza.

Cuffie Immergetevi a pieno nel vostro gioco preferito grazie ad un buon paio di cuffie o regalatene all'amico che disturba i party Se avete quell'amico che vi fa impazzire su Discord, o qualsiasi altro party, con fruscio e suoni metallici delle cuffie, l'eco della vostra voce o usa ancora l'archetto mono cuffia, per il suo e il vostro bene, non potete che regalargli un paio di cuffie nuove. Di marche e tipologie ce ne sono innumerevoli, e di conseguenza anche un ventaglio infinito di prezzi e opzioni, colori e modelli. Non solo le classiche cuffie, ma un ottimo regalo possono essere anche le cuffiette da utilizzare anche su console mobile o sul proprio smartphone.

Tappetini per mouse e tastiera Illuminato da mille colori o minimale poco importa, il tappetino per mouse o tastiera è un must have Evitiamo di consigliarvi direttamente mouse e tastiere anche se, qualora sia il regalo prescelto, troverete molte offerte di Natale nelle più conosciute catene di informatica. La scelta delle periferiche per un giocatore PC è cruciale e se non si conoscono bene le preferenze è facilissimo sbagliare, soprattutto se non si è abbastanza ferrati sulle tante tipologie di prodotti. Un regalo semplice e che abbellirà la postazione è però un tappetino, che sia solo per mouse o più grande in grado di accogliere anche la tastiera. Con luci RGB, minimalista, con ricarica wireless o con grafiche personalizzate, vi è l'imbarazzo della scelta per far felice il destinatario.

Controller Ogni giocatore PC deve avere un buon controller, e l'Xbox Controller Elite v2 è la risposta a questa esigenza Per quanto si possa essere abituati e amanti del WASD, in alcuni giochi è sicuramente preferibile usare un controller e anche in questo caso il ventaglio di opzioni è enorme. Si parte da gamepad molto semplici, passando da quelli per console fino a quelli più professionali, collegabili con USB o con adattatori per un'esperienza libera da qualsivoglia cavo (o compatibili Bluetooth). Giusto per fare un esempio vi riportiamo il controller Xbox Elite Series 2, adesso in sconto al suo minimo storico.