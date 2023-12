Bethesda ha un nuovo capo, con la riorganizzazione di Microsoft Gaming e Xbox

All'interno dei cambiamenti e della riorganizzazione generale che avverrà in questi giorni in Microsoft Gaming e Xbox Game Studios, principalmente a causa dell'assorbimento di Activision Blizzard, anche Bethesda vedrà un cambiamento importante con l'arrivo di un nuovo capo.

A guidare i team di Zenimax/Bethesda sarà Jill Braff, come riferito dal capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, che ora avrà un ruolo prominente anche come coordinatore di Activision Blizzard. Si tratta, peraltro, di una executive particolarmente esperta, che ha guidato anche le procedure di organizzazione di Zenimax dopo l'acquisizione da parte di Microsoft.

"Jill ha una grande esperienza nei videogiochi e nell'intrattenimento in generale, con ruoli precedenti svolti in Nintendo, Sega, Glu Mobile, Home Shopping Network e Warner Bros., costruendo anche i business online e di marketing per Ellen DeGeneres Show", ha spiegato Booty in una comunicazione interna riportata da The Verge.