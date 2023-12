Bobby Kotick lascia Activision, c'è una data ufficiale: Microsoft riorganizza la leadership

Si tratta di un evento che si può definire epocale per la compagnia, considerando che la guida di Kotick andava avanti ormai dai primi anni 90.

La notizia principale riguarda dunque soprattutto la data precisa in cui Bobby Kotick uscirà di scena. Sapevamo che avrebbe lasciato la compagnia alla fine del 2023 , ora sappiamo che lo farà precisamente il 29 dicembre , dunque la prossima settimana.

Considerando le manovre già effettuate all'interno di Xbox e Microsoft, con i vari cambi di ruolo e promozioni viste per Phil Spencer, Sarah Bond e gli altri, i ruoli chiave di Activision Blizzard andranno ora a riferire direttamente a Matt Booty , attuale presidente di game content and studios di Microsoft Gaming.

A dire il vero, buona parte delle alte sfere sembrano destinate a rimanere al loro posto, almeno per il momento, compreso il presidente di Blizzard Mike Ybarra e il presidente di Activision Publishing, Row Kostich, oltre al vice chair Thomas Tippl, ma tutto il team a guida di Activision Blizzard verrà spostato all'interno di Microsoft Gaming.

Come era stato già annunciato all'epoca dell'ufficializzazione dell'acquisizione, Bobby Kotick sta per lasciare Activision Blizzard e ora c'è una data ufficiale su quando questo avverrà: il 29 dicembre 2023, il CEO storico della compagnia lascerà il suo ruolo, con Microsoft a riorganizzare parte della leadership della sussidiaria.

La riorganizzazione tra Activision Blizzard e Microsoft

Phil Spencer sul palco del BlizzCon 2023

The Verge riporta una lettera interna inviata da Phil Spencer per l'occasione, in cui riferisce alcuni dettagli sui cambiamenti organizzativi previsti all'interno di Microsoft e Activision Blizzard.

Dopo aver annunciato la data di uscita di scena di Kotick, ringraziandolo per quanto fatto finora, riferisce appunto che Thomas Tippl (Vice Chairman, Activision Blizzard), Rob Kostich (President, Activision Publishing), Mike Ybarra (President, Blizzard Entertainment) e Tjodolf Sommestad (President, King) saranno a diretto contatto con Matt Booty (President, Game Content and Studios) all'interno di Microsoft.

Blizzard e King manterranno sostanzialmente l'organizzazione attuale, senza cambiamenti strutturali al loro interno né variazioni nell'organizzazione attuale. Brian Bulatao (Chief Administrative Officer) riferirà a Dave McCarthy (Chief Operations Officer, Microsoft Gaming), Julie Hodges (Chief People Officer) a Cynthia Per-Lee (Corporate Vice President, Gaming Human Resources), Grant Dixton (Chief Legal Officer) a Linda Norman (Corporate Vice President, Gaming CELA), Armin Zerza (Chief Financial Officer) continuerà a riferirsi a Tim Stuart (Corporate Vice President, Finance), come annunciato in precedenza.

Da notare, tra i nomi che sono diventati noti in quel di Activision Blizzard, che Lulu Meservey (Executive Vice President, Corporate Affairs and Chief Communications Officer) lascerà la compagnia alla fine di gennaio. Questa è forse una delle sorprese maggiori, considerando che l'iper-attiva executive era diventata ormai un volto noto al pubblico per i suoi messaggi piuttosto taglienti su X, nel propugnare l'acquisizione contro tutto e tutti.