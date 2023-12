Detroit: Become Human ha venduto 9 milioni di copie, annuncia Quantic Dream

Per l'occasione, ne ha approfittato per ringraziare tutti per il successo tributatogli e per essere stati parte delle storie di Connor, Kara e Markus.

Un successo meritato

L'annuncio delle vendite di Detroit: Become Human

Quantic Dream deve essere soddisfatta delle vendite di Detroit: Become Human, considerando anche che il gioco appartiene a un genere non proprio popolarissimo di questi tempi.

Comunque sia viene il sospetto che l'annuncio sia arrivato anche in risposta al furto di dati subito da Insomniac Games. Tra i vari documenti trafugati ne figura uno con le vendite dei giochi first party PlayStation che indica vendite molto più basse per il titolo di Quantic Dream. Di fatto il dato ufficiale è più alto di 4 milioni di copie. Evidentemente quel documento è vecchio e non riporta cifre attuali, quindi è possibile che lo studio francese abbia voluto mettere in evidenza quale sia l'effettivo venduto di Detroit: Become Human per non farlo sottovalutare e per far entrare in gioco la versione PC, che pare sia andata molto bene.