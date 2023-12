Fallout 76 ha 17 milioni di giocatori, stando a Bethesda

Cosa uscirà per Fallout 76 nel 2024? Parlando dell'argomento, Bethesda ha svelato che il gioco attualmente conta 17 milioni di giocatori (totali, non necessariamente attivi). Una quantità ragguardevole, considerando il lancio disastroso avvenuto a novembre 2018. All'epoca il gioco fu marchiato come rotto e ingiocabile, nonché fortemente criticato per il suo mondo vuoto e senza vita, mancante di molte delle caratteristiche più amate dei Fallout single player.

Da allora i lavori sul gioco non sono mai cessati e sono state pubblicate molte patch ed espansioni, come Wastelanders del 2020 che ha aggiunto il doppiaggio per i PNG e altre caratteristiche, segnando un punto di svolta per il gioco.

Adesso Fallout 76 viene considerato un successo, con la comunità che gli gravita intorno che appare soddisfatta dell'esperienza, tanto che su Steam il 76% delle recensioni sono positive.