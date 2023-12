Starfield: Bethesda ha promesso un aggiornamento maggiore ogni sei settimane per il 2024

Bethesda ha pubblicato un breve messaggio sui suoi canali social, annunciando che nel 2024 pubblicherà almeno un aggiornamento maggiore ogni sei settimane per Starfield, aggiungendo nuovi contenuti e risolvendo i problemi esistenti. Leggiamolo:

"Con l'anno che sta per finire, vogliamo ringraziarvi a nome dell'intero team per tutto il tempo che avete speso in Starfield e per la passione che state dimostrando per il gioco. Nel 2024 lo aggiorneremo ogni sei settimane circa, a partire dal prossimo aggiornamento maggiore previsto per febbraio. Ecco qualcosa di ciò che abbiamo in programma, oltre ai normali bug fix e ai miglioramenti della qualità della vita:

- Le mappe delle città

- Nuovi modi per viaggiare

- Nuovi modi per personalizzare le vostre astronavi

- Nuove opzioni di gameplay per modificare la difficoltà

- Supporto ufficiale per le mod con il lancio di Creations

- La nostra prima espansione narrativa, Shattered Space

Presto vi daremo delle nuove informazioni su quanto elencato, ma per ora speriamo che viviate delle vacanze rilassanti. L'anno prossimo non vediamo l'ora di continuare con voi questo viaggio.