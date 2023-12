Rise of the Ronin per PS5, la prenotazione Amazon è in sconto al prezzo migliore

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare la prenotazione di Rise of the Ronin per PS5. La data di uscita su PlayStation 5 è il 22 marzo 2024. Attualmente non è nota la data di uscita della versione PC. Lo sconto segnalato è del 14% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 80.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito Amazon. Se il prezzo dovesse calare ancora dopo la vostra prenotazione, tale cifra si applicherà in automatico al vostro ordine. Se il prezzo aumentasse, il vostro ordine manterrà il prezzo più basso. La prenotazione può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione.

Rise of the Ronin è un gioco d'azione a mondo aperto di Team Ninja, autori di Nioh e Wo Long Fallen Dynasty. Nei panni di un Ronin, dovremo esplorare il Giappone del 1863 viaggiando tra Kyoto, Yokohama ed Edo (antica Tokyo). Potremo esplorare a cavallo, planare con un deltaplano e usare un rampino. I combattimenti saranno ancora una volta impegnativi. Per la prima volta in un gioco di Team Ninja, la storia avrà più finali e potremo condizionare gli eventi in base ad alcune missioni secondarie, oltre che scegliere cosa dire nei dialoghi. Il preordine garantisce l'accesso ad armi e armature aggiuntive.