Furto di dati a Insomniac Games, David Jaffe ha difeso la stampa per aver pubblicato le informazioni

Le parole di Jaffe

Leggiamo il lungo discorso di Jaffe, che ricordiamo essere il padre delle serie God of War e Twisted Metal, pubblicato in un post su X:

"Come essere umano ed ex sviluppatore di videogiochi (che ha mentito e si è dato da fare per tenere segreti tantissimi dettagli), capisco la situazione degli sviluppatori al 100%.

Ma i siti di videogiochi (e so che molti giocatori saranno sorpresi nel leggerlo, visto che molti siti agiscono come PR per l'industria dei videogiochi) rispondono ai giocatori (alias i loro clienti). E i clienti cliccano su queste notizie e sono felici di leggerle.

Anche quando ero uno sviluppatore, ero sempre sorpreso da quanto i fan e i giornalisti del settore fossero servili trattando gli sviluppatori con i guanti bianchi. È difficile pensare ad altre industrie in cui succeda lo stesso. Voglio dire, pensate che se i piani per i prossimi cinque anni di Tesla trapelassero e diventassero pubblici, nessuno dovrebbe riferirne? Pensate che se emergesse uno scambio di giocatori non ancora annunciato in una squadra di baseball, la stampa sportiva non dovrebbe riferirne?

Non stiamo parlando di Watergate o di Wikileaks. La gente NON HA bisogno di conoscere queste informazioni per il bene pubblico. Ma se le informazioni girano e non è illegale riportarle, è folle incolpare la stampa per diffondere le notizie.

Wolverine è stato svelato dal furto di dati

Aggiungo inoltre che il gioco non sarà danneggiato. GTA 6 ha subito un furto di dati, Rockstar Games ha pubblicato il trailer ufficiale 6-12 mesi dopo e comunque ha fatto parlare il mondo. Lo stesso accadrà con Wolverine, ecc.

Il caso The Last of Us 2 è diverso. AMO quel gioco ma molte persone citano le fughe di notizie come motivo per cui potrebbe non essere andato bene come il gioco precedente. Il fatto che fossero trapelate delle informazioni non era però il problema; penso che sia CIO' che è trapelato ad aver scoraggiato alcuni giocatori, che non hanno gradito quanto veniva raccontato.

In ogni caso, questa è solo la mia opinione... ma capisco appieno la situazione degli sviluppatori e di chi crea giochi. È brutto avere le sorprese rovinate.

Come nota positiva, una delle 'vertical slice' di Wolverine sembra fantastica e brutale!"

Di base il discorso di Jaffe può essere riassunto in "la stampa fa semplicemente il suo lavoro pubblicando notizie". In questo caso le notizie c'erano e sono state pubblicate, per quanto provenienti da un furto di dati, semplicemente perché esistevano. Si tratta di una verità banale, da prima pagina di un qualsiasi manuale di giornalismo, che però viene spesso dimenticata quando si parla dell'argomento.