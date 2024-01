Quali sono i giochi in uscita nel 2024 su PS5, PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch? Ecco la lista completa dei titoli in arrivo da qui ai prossimi dodici mesi.

Dopo un anno straordinario per quantità e qualità delle produzioni, cosa ci riserveranno i prossimi dodici mesi? L'elenco dei giochi in uscita nel 2024 su PS5, PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch disegna un quadro contrastante, che da una parte vede la presenza di titoli decisamente attesi, dall'altra una preoccupante carenza di annunci. Il tema è ricorrente e finora non si è concretizzato nonostante le promesse, ma il 2024 potrebbe essere l'anno di Xbox: completata l'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft si prepara finalmente a portare su Game Pass il frutto degli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni, e se ciò non basterà ad aumentare la base d'utenza allora davvero non sappiamo cosa potrebbe riuscirci. Final Fantasy 7 Rebirth è senz'altro uno dei giochi più importanti in arrivo nel 2024 PlayStation per il momento vivacchia: non ci sono giochi first party Sony in calendario, dopo un 2023 in cui di fatto è uscito solo il pur ottimo Marvel's Spider-Man 2, mentre il visore PlayStation VR2 appare del tutto abbandonato. Nintendo può invece contare su di una manciata di titoli già ufficializzati, ma entrambe le aziende potrebbero sfruttare i prossimi mesi per lanciare nuovo hardware. Non manca invece nulla sul fronte third party: Final Fantasy 7 Rebirth, S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, l'ancora misterioso Assassin's Creed Codename Red, il remake di Silent Hill 2, il promettente Star Wars Outlaws e poi ancora Tekken 8, Path of Exiles 2 e il tanto rimandato Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sembrano pronti a consegnarci un anno di grande intrattenimento.

Gennaio Alcuni dei protagonisti di Like a Dragon: Infinite Wealth Il 2024 si apre nel migliore dei modi, con un gennaio intenso e interessante sul fronte delle uscite. Trovano infatti posto all'interno del mese il promettente Prince of Persia: The Lost Crown e il controverso The Last of Us Parte 2 Remastered, ma anche due importanti conferme: da una parte Like a Dragon: Infinite Wealth, dall'altra Tekken 8. Prince of Persia: The Lost Crown L'eroe di Prince of Persia: The Lost Crown In uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 18 gennaio Il grande classico Ubisoft torna con un episodio che riprende la formula bidimensionale delle origini, combinandola però a una struttura metroidvania di sorprendente spessore. Il risultato è Prince of Persia: The Lost Crown, un'avventura decisamente promettente in cui controlliamo un mercenario incaricato di salvare il principe dopo aver difeso i confini del regno dall'assalto degli invasori. Il luogo che fa da sfondo alla missione è tuttavia antico e misterioso, e ben presto scopriremo che possiede un'energia magica in grado di consegnarci abilità speciali: una risorsa fondamentale per superare le tante prove che troveremo lungo il cammino, affrontando nemici sempre più forti all'interno di duelli altamente spettacolari. Abbiamo provato Prince of Persia: The Lost Crown a dicembre. The Last of Us Parte 2 Remastered Ellie in The Last of Us Parte 2 Remastered In uscita su PS5 il 19 gennaio La drammatica storia di vendetta che vede protagoniste Ellie e Abby torna su PS5 con un'edizione rimasterizzata in grado di sfruttare appieno le capacità dell'attuale ammiraglia Sony, sia grazie a una risoluzione aumentata e a una serie di effetti più sofisticati, sia grazie ai 60 fps e a caricamenti pressoché istantanei. Siete pronti per The Last of Us Parte 2 Remastered? Estremamente crudo e drammatico, il capolavoro di Naughty Dog ci vedrà impegnati in un difficile viaggio, alle prese non solo con i raccapriccianti infetti ma anche e soprattutto con diverse fazioni di sopravvissuti, mentre ci facciamo largo fra i nemici un'uccisione alla volta e scopriamo i due volti di una vicenda che parte da lontano. Lo scorso novembre abbiamo parlato di The Last of Us Parte 2 Remastered e dei problemi delle riedizioni. Like a Dragon: Infinite Wealth Like a Dragon: Infinite Wealth vedrà la presenza sia di Kazuma Kiryu che di Ichiban Kasuga In uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne il 26 gennaio Il nuovo capitolo della serie SEGA riprende l'impostazione RPG introdotta con Yakuza: Like a Dragon per consegnarci una nuova, coinvolgente avventura che vede in questo caso la presenza sia del nuovo protagonista della saga, Ichiban Kasuga, sia di quello storico, Kazuma Kiryu. In Like a Dragon: Infinite Wealth potremo controllare entrambi i personaggi, alle prese con una missione che li vedrà allearsi. Giunti alle Hawaii in cerca della stessa persona, pur con motivazioni differenti, Ichiban e Kasuga scoprono che anche un gruppo malavitoso segue le tracce della donna e dovranno scoprire il perché facendosi largo fra scagnozzi e boss, forti di nuovi e potenti alleati che li supporteranno durante gli spettacolari combattimenti a turni che ormai caratterizzano il franchise. Abbiamo provato la demo di Like a Dragon: Infinite Wealth lo scorso novembre. Tekken 8 Jin si prepara a colpire in Tekken 8 In uscita su PC, PS5 e XSX il 26 gennaio Bandai Namco punta a consegnarci l'esperienza picchiaduro definitiva con Tekken 8, il nuovo episodio della storica serie che adotta in questo caso il potentissimo Unreal Engine 5 per offrire un comparto tecnico mai così sofisticato e d'impatto, ma introduce anche diverse novità sul fronte dei contenuti e del gameplay, ancora più profondo e divertente. Caratterizzato da un ampio roster, che affianca a numerose vecchie conoscenze alcune importanti new entry, il gioco aumenta lo spessore del sistema di combattimento grazie all'Heat System e alle sue meccaniche, capaci di rovesciare le sorti di uno scontro laddove si utilizzi questa tecnica in maniera efficace per enfatizzare alcune manovre e infliggere danni ingenti. Abbiamo provato la versione completa di Tekken 8 pochi giorni fa.

Tutti i giochi in uscita a gennaio 2024 Laika: Aged Through Blood, in uscita su NSW l'11 gennaio

War Hospital, in uscita su PC, PS5 e XSX l'11 gennaio

Bulletstorm VR, in uscita su PC e PS5 il 18 gennaio

Prince of Persia: The Lost Crown, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 18 gennaio

Another Code: Recollection, in uscita su NSW il 19 gennaio

The Cub, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 19 gennaio

The Last of Us Parte 2 Remastered, in uscita su PS5 il 19 gennaio

The Universim, in uscita su PC il 22 gennaio

Graven, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 23 gennaio

Neptunia: Sisters VS Sisters, in uscita su NSW il 24 gennaio

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 25 gennaio

Touhou Luna Nights, in uscita su PS5 e PS4 il 25 gennaio

Like a Dragon: Infinite Wealth, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne il 26 gennaio

Tekken 8, in uscita su PC, PS5 e XSX il 26 gennaio

One Punch Man: World, in uscita su PC il 31 gennaio

Palworld, in uscita su PC a gennaio

Febbraio Cloud e Aerith in azione in Final Fantasy VII Rebirth Due incognite e una ragionevole certezza caratterizzano le uscite di febbraio 2024. Nel corso del mese faranno infatti il proprio debutto Suicide Squad: Kill the Justice League e Skull and Bones, due titoli parecchio controversi e dai lunghi tempi di sviluppo, rimaneggiati più e più volte sulla base dei feedback ricevuti, mentre Final Fantasy 7 Rebirth si prepara a portare avanti la straordinaria avventura di Cloud Strife nella seconda parte del remake del classico Square Enix. Suicide Squad: Kill the Justice League I quattro criminali protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League In uscita su PC, PS5 e XSX il 2 febbraio A quasi nove anni dall'uscita di Batman: Arkham Knight, Rocksteady Studios torna finalmente sui nostri schermi con un nuovo tie-in dedicato ai personaggi DC che porta avanti quello stesso universo narrativo, pur cambiando protagonisti e ambientazione, ma non solo. Suicide Squad: Kill the Justice League ci mette infatti al comando di una squadra di criminali in cerca di redenzione... o forse no? Sotto la minaccia di un ordigno esplosivo che potrebbe fargli saltare la testa laddove decidano di disertare la missione, Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark vengono costretti da Amanda Waller a raggiungere Metropolis e affrontare le truppe di Brainiac, il malvagio invasore che ha conquistato la città e corrotto i suoi più grandi eroi. Il nostro obiettivo? Uccidere la Justice League. Avete letto lo speciale dedicato a tutte le novità di Suicide Squad: Kill the Justice League dall'ultimo State of Play? Skull and Bones Le battaglie navali di Skull and Bones In uscita su PC, PS5 e XSX il 16 febbraio Rinviato non si sa più quante volte, Skull and Bones si appresta finalmente fare il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S a febbraio, forte delle novità apportate alla struttura originale grazie a uno sviluppo particolarmente lungo e ragionato, fatto e disfatto sulla base della qualità dell'esperienza di questo curioso spin-off di Assassin's Creed. Il gioco può senza dubbio contare su di una rappresentazione mai così spettacolare del mare e delle battaglie navali fra pirati che costituiscono il fulcro dell'esperienza, mettendoci al comando di un personaggio che dovrà darsi da fare per procurarsi risorse, potenziamenti e accessori utili a guidare il suo vascello verso la gloria. Abbiamo provato la closed beta di Skull and Bones pochi giorni fa. Final Fantasy VII Rebirth Cloud Strife si prepara a tornare in Final Fantasy VII Rebirth In uscita su PS5 il 29 febbraio Dopo il grande successo di Final Fantasy 7 Remake, con i suoi oltre sette milioni di copie vendute, Square Enix si prepara a lanciare la seconda parte del rifacimento con Final Fantasy 7 Rebirth. Si tratta dunque di un sequel diretto rispetto all'avventura pubblicata per la prima volta nel 2020, in cui ritroveremo Cloud, Tifa, Aerith e gli altri protagonisti alle prese con un mondo più esteso ma ugualmente insidioso. Abbandonati gli scenari urbani di Midgar, i nostri personaggi potranno infatti esplorare un'ampia mappa aperta, confrontandosi con luoghi inediti e spostandosi eventualmente da una zona all'altra in groppa ai chocobo, mentre fanno la conoscenza di nuove figure e affrontano spettacolari battaglie in cui il rinnovato sistema di combattimento della serie esprime tutte le proprie potenizalità. Abbiamo provato Final Fantasy 7 Rebirth lo scorso settembre.

Tutti i giochi in uscita a febbraio 2024 Granblue Fantasy: Relink, in uscita su PC, PS5 e PS4 il 1 febbraio

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 2 febbraio

Persona 3 Reload, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne il 2 febbraio

Suicide Squad: Kill the Justice League, in uscita su PC, PS5 e XSX il 2 febbraio

Helldivers 2, in uscita su PC e PS5 l'8 febbraio

The Inquisitor, in uscita su PC, PS5 e XSX l'8 febbraio

Banishers: Ghosts of New Eden, in uscita su PC, PS5 e XSX il 13 febbraio

Ultros, in uscita su PC, PS5 e PS4 il 13 febbraio

Solium Infernum, in uscita su PC il 14 febbraio

Tomb Raider I-II-III Remastered, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 14 febbraio

Mario Vs. Donkey Kong, in uscita su NSW il 16 febbraio

Skull and Bones, in uscita su PC, PS5 e XSX il 16 febbraio

The Thaumaturge, in uscita su PC il 20 febbraio

Terminator: Dark Fate - Defiance, in uscita su PC il 21 febbraio

King Arthur: Knight's Tale, in uscita su PS5 e XSX il 22 febbraio

Pacific Drive, in uscita su PC e PS5 il 22 febbraio

Wrath: Aeon of Ruin, in uscita su PC il 27 febbraio

Brothers: A Tale of Two Sons Remake, in uscita su PC, PS5 e XSX il 28 febbraio

Star Wars: Dark Forces Remastered, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 28 febbraio

Final Fantasy VII Rebirth, in uscita su PS5 il 29 febbraio

Cannibal Tales, in uscita su PC a febbraio

Ending Tau, in uscita su PC a febbraio

Heavenly Bodies, in uscita su NSW a febbraio

Islands of Insight, in uscita su PC a febbraio

Open Roads, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW a febbraio

Marzo Rise of the Ronin promette grandi cose su PS5 L'attuale confine fra date ufficiali e approssimazioni, marzo 2024 ha tutte le carte in regola per porsi come un mese straordinario... o terribilmente deludente. Vedremo infatti l'arrivo del remake di Alone in the Dark e di un altro grande ritorno dal passato, Outcast: A New Beginning, ma anche l'esclusiva PS5 Rise of the Ronin, l'atteso Dragon's Dogma 2 da Capcom e quel Princess Peach: Showtime! che potrebbe ancora una volta confermare lo straordinario talento di Nintendo con i platform. Outcast: A New Beginning Cutter Slade torna in Outcast: A New Beginning In uscita su PC, PS5 e XSX il 15 marzo Il primo open world videoludico mai realizzato rivive in Outcast: A New Beginning, un sequel dell'originale Outcast del 1999 in cui ritroviamo il carismatico protagonista, Cutter Slade, proiettato ancora una volta sul mondo di Adelpha ma in una regione differente, alle prese con abitati che lo considerano l'eroe della profezia mandato a liberarli dalla minaccia dei malvagi invasori. Una missione che decideremo di affrontare con entusiasmo, dietro la promessa che una volta completato l'incarico verremo finalmente rimandati a casa, attingendo a un ampio arsenale potenziabile, a un comodo jetpack per navigare rapidamente l'ambientazione e a un set di abilità speciali che ci verranno donate a ogni passo compiuto nella giusta direzione. Abbiamo provato Outcast: A New Beginning questo dicembre. Alone in the Dark Edward Carnby ed Emily Hartwood a confronto in Alone in the Dark In uscita su PC, PS5 e XSX il 20 marzo Edward Carnby ed Emily Hartwood, interpretati in questo caso da David Harbour e Jodie Comer, tornano nel remake di Alone in the Dark, il grande classico di Infogrames che ha dato vita al genere dei survival horror miscelando inquadrature claustrofobiche, enigmi, non-morti e orrore cosmico lovecraftiano in un'unica, straordinaria esperienza che Pieces Interactive ha provato a reinterpretare. Supportato dall'attenta direzione e dalla sceneggiatura di Mikael Hedberg, già autore di titoli come SOMA e Amnesia: The Dark Descent, il gioco vedrà l'investigatore privato e la sua cliente esplorare le stanze e i corridoi dell'antica magione di Derceto, un istituto per persone mentalmente instabili che ospitava anche lo zio di Emily, misteriosamente scomparso. Abbiamo provato Alone in the Dark alcuni giorni fa. Dragon's Dogma 2 I feroci combattimenti di Dragon's Dogma 2 In uscita su PC, PS5 e XSX il 22 marzo Particolarmente atteso dai fan della serie Capcom, Dragon's Dogma 2 ci catapulterà nuovamente nella sua affascinante ambientazione dark fantasy mettendoci al comando di un Arisen, ovverosia un guerriero dotato del potere di comandare le "Pedine": abili combattenti che lo affiancheranno nella sua avventura e durante gli spettacolari combattimenti contro mostri e creature di ogni sorta e dimensione. La formula action RPG delle origini è stata comprensibilmente arricchita sotto vari aspetti, dalle classi fra cui scegliere per il protagonista al sistema di potenziamento e di progressione, dall'ampio open world che avremo modo di esplorare durante la campagna all'intelligenza artificiale che determina le azioni dei nostri compagni, sostanzialmente migliorata. Abbiamo provato Dragon's Dogma 2 lo scorso novembre. Princess Peach: Showtime! La principessa in versione spadaccina in Princess Peach: Showtime! In uscita su NSW il 22 marzo Princess Peach: Showtime! proverà a colmare una lacuna piuttosto clamorosa per la saga di Super Mario Bros., visto che, a parte un'unica eccezione verificatasi nell'ormai lontano 2005 con Super Princess Peach per Nintendo DS, la celebre principessa bionda non è quasi mai stata protagonista di un'avventura tutta sua. In questo caso gli sviluppatori riprenderanno la classica struttura platform a sviluppo orizzontale, arricchendola con le ormai immancabili trasformazioni che doteranno Peach di un aspetto ogni volta diverso, ma soprattutto di abilità speciali fondamentali per superare le prove che troverà lungo il cammino di una campagna che si preannuncia molto interessante. Lo scorso settembre abbiamo pubblicato uno speciale con tutto quello che sappiamo su Princess Peach: Showtime! Rise of the Ronin Il protagonista di Rise of the Ronin In uscita su PS5 il 22 marzo Una delle esclusive PS5 in arrivo all'inizio del nuovo anno, Rise of the Ronin è il nuovo action RPG sviluppato da Team Ninja: un progetto particolarmente ambizioso, che punta a catapultarci nuovamente nel Giappone feudale, per la precisione durante la fine del periodo Edo, per raccontare la storia di un samurai senza padrone che combatte per contrastare le ingiustizie di un'epoca particolarmente difficile e violenta. Immersi in uno sconfinato open world pieno di cose da fare e da vedere, ci troveremo ad affrontare avversari sempre più forti nell'ambito di un sistema di combattimento che alterna l'uso della katana e delle armi da fuoco, promettendo un'esperienza altamente spettacolare che non mancherà di conquistare i tantissimi appassionati del genere. Lo scorso settembre abbiamo dedicato uno speciale a Rise of the Ronin dopo lo State of Play.

Tutti i giochi in uscita a marzo 2024 Expeditions: A MudRunner Game, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 5 marzo

Life by You, in uscita su PC, PS5 e XSX il 5 marzo

The Outlast Trials, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne il 5 marzo

As Dusk Falls, in uscita su PS5 e PS4 il 7 marzo

Homeworld 3, in uscita su PC l'8 marzo

Outcast: A New Beginning, in uscita su PC, PS5 e XSX il 15 marzo

Alone in the Dark, in uscita su PC, PS5 e XSX il 20 marzo

House Flipper 2, in uscita su PS5 e XSX il 21 marzo

Dragon's Dogma 2, in uscita su PC, PS5 e XSX il 22 marzo

Princess Peach: Showtime!, in uscita su NSW il 22 marzo

Rise of the Ronin, in uscita su PS5 il 22 marzo

South Park: Snow Day!, in uscita su PC, PS5, XSX e NSW il 26 marzo

Earthlock 2, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne a marzo

Lightyear Frontier, in uscita su PC, XSX e XOne a marzo

Primo trimestre I paesaggi di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Persiste qualche incertezza in merito al primo trimestre dell'anno, con date ancora da fissare ufficialmente ma tanti buoni propositi. Non si potrebbe parlare diversamente dell'uscita di S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, frutto di un impegno che definire stoico è riduttivo, mentre dovrebbero fare il proprio debutto anche l'inquietante Still Wakes the Deep e l'incognita Test Drive Unlimited: Solar Crown. S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl I personaggi di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl In uscita su PC e XSX nel primo trimestre Difficile definire e inquadrare un progetto come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, visto tutto ciò che è successo durante lo sviluppo del gioco. Il solo fatto che l'esclusiva Xbox verrà finalmente pubblicata nel corso del primo trimestre rappresenta un piccolo miracolo per i ragazzi di GSC Game World, che si sono stretti attorno alla loro creatura nonostante condizioni estremamente difficili. La speranza è che questo contesto così complicato non abbia impedito allo studio di rifinire al meglio un'esperienza che promette di condurci ancora una volta nella zona contaminata, alle prese con creature mutanti pronte ad attaccarci mentre cerchiamo di sopravvivere sfruttando al massimo l'equipaggiamento che ci è stato concesso e le risorse trovate lungo il cammino. Abbiamo provato S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl durante l'ultima Gamescom. Still Wakes the Deep I bui corrodoi dello scenario di Still Wakes the Deep In uscita su PC, PS5 e XSX nel primo trimestre The Chinese Room torna a dedicarsi al genere horror con Still Wakes the Deep, un'avventura dall'ambientazione senz'altro originale: una piattaforma petrolifera che opera nel Mare del Nord, finita nel centro di una violenta tempesta che ha interrotto qualsiasi comunicazione con l'esterno e reso impossibile abbandonare la struttura. Nei panni di un semplice operaio, dovremo cercare di mantenere la calma e il sangue freddo mentre indaghiamo su di una serie di misteriosi eventi che si sono verificati a bordo della piattaforma, e che sembrano riconducibili a una presenza oscura e minacciosa che si muove nell'ombra, pronta a mietere le sue vittime. Abbiamo visto Still Wakes the Deep alla Gamescom 2023.

Tutti i giochi in uscita nel primo trimestre del 2024 1000xRESIST, in uscita su PC e NSW nel primo trimestre

Age of Water, in uscita su PC nel primo trimestre

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW nel primo trimestre

Broken Roads, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW nel primo trimestre

Broken Sword: Shadow of the Templars - Reforged, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW nel primo trimestre

Cities: Skylines 2, in uscita su PS5, XSX, PS4 e XOne nel primo trimestre

Death Noodle Delivery, in uscita su PC nel primo trimestre

Dustborn, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne nel primo trimestre

Eté, in uscita su PC nel primo trimestre

Firmament, in uscita su PS5 e PS4 nel primo trimestre

Hitman: Blood Money - Reprisal, in uscita su NSW nel primo trimestre

Horizon Forbidden West: Complete Edition, in uscita su PC nel primo trimestre

Indika, in uscita su PC, PS5 e XSX nel primo trimestre

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition, in uscita su NSW nel primo trimestre

Little Kitty, Big City, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW nel primo trimestre

Lost Soul Aside, in uscita su PC, PS5 e PS4 nel primo trimestre

Octopath Traveler 2, in uscita su XSX e XOne nel primo trimestre

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW nel primo trimestre

Rainbow Moon, in uscita su NSW nel primo trimestre

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, in uscita su PC e XSX nel primo trimestre

Still Wakes the Deep, in uscita su PC, PS5 e XSX nel primo trimestre

Synergy, in uscita su PC nel primo trimestre

Test Drive Unlimited: Solar Crown, in uscita su PC, PS5 e XSX nel primo trimestre

The Lord of the Rings: Return to Moria, in uscita su XSX nel primo trimestre

The Thaumaturge, in uscita su PS5 e XSX nel primo trimestre

Secondo trimestre La Anniversary Edition di Braid Pochi acuti previsti per il secondo trimestre del 2024, almeno per il momento. Più avanti la primavera non mancherà di riempirsi di uscite interessanti, ma allo stato attuale non c'è molto di cui entusiasmarsi: arriveranno il bizzarro board game di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la Anniversary Edition di Braid, l'indie cyberpunk Replaced, il folle Earth Defense Force 6 e poco altro.

Tutti i giochi in uscita nel secondo trimestre del 2024 Europa, in uscita su PC il 16 aprile

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 23 aprile

Megaton Musashi: Wired, in uscita su PC, PS5, PS4 e NSW il 25 aprile

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board!, in uscita su NSW il 26 aprile

Braid - Anniversary Edition, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4, XOne e NSW il 30 aprile

Hunt: Showdown, in uscita su PS5 ad aprile

Sker Ritual, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne ad aprile

Mechabellum, in uscita su PC a maggio

Neverdark, in uscita il 28 giugno

Earth Defense Force 6, in uscita su PC, PS5 e PS4 nel secondo trimestre

Planet of Lana, in uscita su PS5, PS4 e NSW nel secondo trimestre

Replaced, in uscita su PC, XSX e XOne nel secondo trimestre

Terzo trimestre Uno dei soldati in armatura di Warhammer 40.000: Space Marine 2 Il periodo estivo si preannuncia già piuttosto caldo: in attesa di ulteriori annunci potremo mettere le mani sul promettente action RPG cinese Black Myth: WuKong, sull'attesissimo Warhammer 40.000: Space Marine 2 e sulla remaster Luigi's Mansion 2 HD, che porterà l'avventura del più giovane dei fratelli Mario su Nintendo Switch con una grafica migliorata. Black Myth: WuKong Il protagonista di Black Myth: Wukong alle prese con un avversario In uscita su PC, PS5 e XSX il 20 agosto Black Myth: WuKong è un soulslike basato sulla leggenda del Re Scimmia, che tante opere ha ispirato nel corso dei secoli. Nato da una roccia, il guerriero immortale intraprende un viaggio irto di pericoli, che lo condurrà a scontrarsi con creature sempre più potenti: una formula che il gioco ha cercato di ricreare in maniera convincente. Sviluppato dal team cinese Game Science, questo action RPG si distingue per una direzione artistica di spessore, capace di donare agli scenari orientali un fascino inquietante, e per un comparto tecnico di pregio, mosso dal sofisticato Unreal Engine 5. Sul piano del gameplay, inoltre, tutto sembra perfettamente al suo posto fra combo devastanti, abilità sbloccabili e mostruosi boss. Abbiamo provato Black Myth: WuKong alla Gamescom 2023 Warhammer 40.000: Space Marine 2 Un furioso scontro coi Tiranidi in Warhammer 40.000: Space Marine 2 In uscita su PC, PS5 e XSX il 9 settembre È passato davvero molto tempo dall'uscita del primo capitolo della serie Space Marine, che tuttavia ancora moltissimi appassionati ricordano con affetto. Ed è proprio questo che ha spinto Tim Willits e Saber Interactive a lanciarsi nella realizzazione di Warhammer 40.000: Space Marine 2, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 9 settembre. La formula è quella di sempre, uno strepitoso mix di solide meccaniche third person shooter unite a un divertente sistema di combattimento melee, ma il contesto appare ovviamente arricchito da ogni punto di vista e la modalità cooperativa per tre partecipanti promette di declinare il tutto in maniera entusiasmante, aprendo a tante nuove possibilità per il franchise. Abbiamo provato Warhammer 40.000: Space Marine 2 alla Gamescom 2023.

Tutti i giochi in uscita nel terzo trimestre del 2024 Black Myth: WuKong, in uscita su PC, PS5 e XSX il 20 agosto

Warhammer 40.000: Space Marine 2, in uscita su PC, PS5 e XSX il 9 settembre

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, in uscita su NSW nel terzo trimestre

Flintlock: The Siege of Dawn, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne nel terzo trimestre

Luigi's Mansion 2 HD, in uscita su NSW nel terzo trimestre

The First Descendant, in uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne nel terzo trimestre

Entro il 2024 Kay e Nix a spasso fra gli scenari di Star Wars Outlaws Come accennato in apertura, allo stato attuale c'è ancora molta incertezza sulle uscite del 2024, e così svariati titoli anche di grande rilevanza non hanno una data di lancio definita. Rientrano in questa lista Assassin's Creed Codename Red, che peraltro non ha neppure un nome definitivo, ma anche Senua's Saga: Hellblade 2, il remake di Silent Hill 2 e l'interessante Star Wars Outlaws. Assassin's Creed Codename Red L'unica immagine ufficiale finora pubblicata di Assassin's Creed Codename Red In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2024 Il nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft è ancora avvolto dal mistero, tanto che non ha neppure un titolo ufficiale, eppure sappiamo che Assassin's Creed Codename Red uscirà nel 2024 e la casa francese nutre grandi speranze in merito al suo successo; anche perché il gioco promette di esaudire finalmente il desiderio di tantissimi fan del franchise: condurli per la prima volta nel Giappone feudale. Stando agli ultimi rumor, uno dei due protagonisti di Codename Red sarà la versione romanzata di un samurai di origine africana davvero esistito, l'altra un'abile shinobi. I due combatteranno per seguire i dettami del Credo nell'eterna lotta con i Templari, ma quali saranno i risvolti della loro vicenda anche rispetto agli ultimi sviluppi nella timeline del presente? Everywhere Gli spazi sociali di Everywhere In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2024 La nuova creatura di Leslie Benzies, uno dei padri di Grand Theft Auto, sarà protagonista a breve dei primi test chiusi in vista di un lancio che immaginiamo avverrà durante il 2024, salvo ripensamenti dell'ultimo momento. Everywhere è infatti una produzione parecchio ambiziosa, che si muove sullo sfondo da tempo e che difficilmente farà il proprio debutto ufficiale in condizioni meno che ottimali. L'idea di Benzies è quella di realizzare un'esperienza community-driven, all'insegna della più completa libertà, con un enorme hub al cui interno gli utenti possono interagire in vari modi per poi dedicarsi alle attività più svariate, dai combattimenti in terza persona alle gare di velocità, passando infine per un editor particolarmente potente per la creazione di nuovi contenuti. Ecco la nostra analisi del trailer di debutto di Everywhere. Senua's Saga: Hellblade 2 La protagonista di Senua's Saga: Hellblade 2 In uscita su PC e XSX nel 2024 Annunciato probabilmente quando il progetto si trovava ancora in una fase di sviluppo preliminare, al fine di ribadire il valore di un'acquisizione, quella di Ninja Theory, senz'altro destinata a produrre frutti eccellenti, Senua's Saga: Hellblade 2 farà finalmente il proprio debutto su Xbox Series X|S e PC durante il 2024, sebbene nel momento in cui scriviamo non sia ancora stata stabilita una data ufficiale. Ritroveremo Senua dopo gli eventi del primo capitolo, ancora più tormentata e ancora più determinata a compiere un viaggio da cui dipendono anche le sorti dei suoi compagni, e che non sarà semplice portare a termine a causa di una moltitudine di minacce vere o presunte, nemici reali e visioni che si alterneranno finché non arriveremo a comprendere la verità. Avete letto il nostro speciale con tutte le novità di Senua's Saga: Hellblade 2 dal trailer dei The Game Awards 2023? Silent Hill 2 Una scena iconica ricreata nel remake di Silent Hill 2 In uscita su PC e PS5 nel 2024 Uno dei survival horror più amati di sempre tornerà nel 2024 con un remake realizzato da Bloober Team in esclusiva per PC e PS5. Esattamente come nell'originale del 2001, Silent Hill 2 racconta la storia di James Sunderland, che decide di recarsi nella misteriosa cittadina di Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera da sua moglie Mary... peccato che la donna sia morta tre anni prima. Confuso e disorientato, James viene rapidamente avvolto dalla nebbia sovrannaturale che avvolge questo luogo e scopre che fra le strade e negli edifici si aggirano altre persone alla disperata ricerca di qualcuno, ma anche creature spaventose, dal tocco mortale, pronte ad assalirlo quando meno se lo aspetta. Riuscirà il remake a rendere giustizia al classico targato Konami? Star Wars Outlaws Un artwork ufficiale di Star Wars Outlaws In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2024 Ambientato fra gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, Star Wars Outlaws è il nuovo action adventure open world sviluppato da Massive Entertainment e prodotto da Ubisoft su licenza ufficiale Disney: un progetto decisamente ambizioso, per molti versi il primo del suo genere, che ci vedrà controllare la giovane fuorilegge Kay Vess. In compagnia del suo inseparabile amico, Nix, la mercenaria si troverà a visitare diversi pianeti nel tentativo di rubare il necessario per rifarsi una vita, magari al sicuro dalle truppe dell'Impero, viaggiando nello spazio a bordo della sua nave ed esplorando le diverse location in sella a un velocissimo Speeder che potremo modificare e potenziare. Tempo fa abbiamo pubblicato uno speciale con nuovi dettagli su Star Wars Outlaws. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Le tetre ambientazioni di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 In uscita su PC, PS5 e XSX nel 2024 Vittima di uno sviluppo lungo e tormentato, affidato a The Chinese Room dopo il lavoro svolto da Hardsuit Labs e dallo sceneggiatore Chris Avellone negli scorsi anni, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si prepara finalmente al debutto entro la fine del 2024, anche se nel frattempo il gioco ha abbandonato l'originale natura cross-gen in favore di un'uscita unicamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La speranza è che tutti questi problemi non abbiano incrinato i solidi presupposti dell'action RPG a base di vampiri, ambientato in una Seattle mai così tetra e inquietante, in cui si consuma una guerra fra diverse casate di succhiasangue, con il nostro personaggio che si ritrova a muoversi nel mezzo del conflitto ed è chiamato a compiere le scelte migliori per se stesso e il clan a cui appartiene.