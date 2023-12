Tekken 8: abbiamo provato la versione completa dell'atteso picchiaduro di Bandai Namco

È accaduto in passato con titoli oggi considerati di culto (sì, persino opere come Street Fighter 3rd Strike, Tekken Dark Resurrection o Garou Mark of the Wolves hanno dovuto affrontare la cosa, seppur in un'era in cui i social non erano così diffusi) e succede tutt'ora con giochi di qualità altissima, senza che ci si possa fare molto. E in quel di Bandai Namco Harada, Michael Murray, e il resto del Tekken Team devono essersi resi conto di quanto irrisolvibile sia il dilemma appena descritto, perché con il particolarissimo Heat System di Tekken 8 hanno deciso di implementare una meccanica a dir poco coraggiosa , che sembrava inizialmente stravolgere la formula classica della serie con buona pace dei fan di vecchia data.

Già normalmente, nel sempre iperattivo mondo dei videogiochi, portare avanti una serie storica e molto amata senza scontentare almeno parte della community è una sorta di "missione impossibile". In situazioni di questo tipo, gli sviluppatori sono pressoché sempre costretti a camminare sul sottile filo che separa i giocatori più esperti - spesso desiderosi di sensibili evoluzioni, a patto di non tradire il fulcro dell'esperienza originale - e le masse di nostalgici che fin troppo spesso vorrebbero una riproposizione pressoché identica di ciò che hanno imparato ad amare negli anni, preoccupati ben poco dei possibili danni provocati da un'eccessiva immutabilità. Con i picchiaduro questa situazione si fa ancora più ingestibile: non solo i fan tendono ad essere marcatamente più hardcore della media, ma capita spesso che la discussione attorno alle varie serie viri aggressivamente verso le glorie passate, senza contare poi quelle volte in cui feedback potenzialmente utile viene "avvelenato" dallo stress legato all'elemento competitivo e alle frustrazioni dei singoli giocatori.

Il diavolo è nei dettagli. E anche fuori

La modalità storia di Tekken 8 gira, prevedibilmente, attorno al conflitto tra Kazuya e Jin. Non vanta chiaramente una scrittura da Oscar, ma è caciarona quanto basta e dannatamente spettacolare

Una cosa è parsa cristallina fin dai primi minuti della nostra prova: Tekken 8 non vuole aver nulla da invidiare ai suoi principali rivali per quanto riguarda i contenuti. È un gioco davvero massiccio, che offre non solo una spettacolare modalità storia, ma anche una godereccia modalità Arcade Quest, che ricorda molto da vicino il Quest Mode di Virtua Fighter 4 Evolution. Già esplorare qualche capitolo della trama principale e quella modalità hanno occupato buona parte della nostra giornata durante l'evento, ma ne è valsa la pena per capire cosa ci riserva il futuro.

La modalità storia, per dire, è prevedibilmente una lineare serie di scontri molto cinematografica, che sembra puntare tutto sul notevole comparto tecnico del gioco e sulla spettacolarità delle scene di intermezzo. Abbiamo potuto acquisire solo il primo capitolo, ma siamo andati avanti fino al quarto e non dubitiamo riservi qualche sorpresa. Da quanto abbiamo giocato, comunque, lo Story Mode contiene alcune interessanti variazioni sul tema classico: Jin è infatti il protagonista per tutta la prima fase della campagna (difficile dire se lo sarà anche dopo, anche se è probabile che ci saranno dei cambi di personaggio di capitolo in capitolo), ma dal capitolo 2 in poi lo si utilizza in una versione depotenziata e privata di alcune mosse, che porta la difficoltà a salire più di quanto ci aspettassimo (senza esagerare, per carità).

Reina è chiaramente molto importante per la trama ed è un personaggio gustosissimo da usare. Può usare mosse da Mishima, e uno stile acrobatico chiamato Taido che le offre un sacco di flessibilità in più

Bandai Namco sta nascondendo chiaramente alcuni elementi cardine della trama, e crediamo che il motivo per cui non ci è stato permesso di superare i capitoli iniziali sia prevalentemente legato all'identità di Reina, interessante debuttante chiaramente legata a Heihachi in qualche modo. Detto ciò, lo Story Mode è abbastanza eccessivo e tamarro da funzionare, e vogliamo davvero sapere come andrà avanti, nonostante il livello della scrittura sia quello ormai noto.

L'Arcade Quest invece è molto più semplice, ma comunque non sottovalutabile. Come dicevamo, è un misto tra il Quest Mode di Virtua Fighter e il Tekken Dojo, dato che si esplorano delle sale giochi di difficoltà crescente per diventare il più forte giocatore di Tekken al mondo. Affrontare questa modalità, peraltro, significa creare un avatar stilizzato che sarà il vostro alter ego per tutta l'avventura, e di match in match gli sviluppatori hanno pure tentato di strutturare una sorta di narrativa a parte, che vi vede alle prese con un gruppetto definito di rivali e compagni di battaglia. Nulla di eccelso, per carità, però almeno dona un pizzico di personalità aggiuntiva al tutto e non possiamo che apprezzare lo sforzo.

Avremmo voluto passare un po' di tempo anche sui personaggi noti, per valutarne a dovere i cambiamenti, ma l'evento durava solo qualche ora purtroppo

Sono sicuramente contenuti di tutto rispetto e crediamo vengano arricchiti in modo sensibile anche dall'intelligenza artificiale: a livelli un po' più altini, infatti, l'abbiamo trovata molto agguerrita e pericolosa e crediamo che - in aggiunta alle battaglie ghost che mutuano il comportamento dei giocatori online - l'Arcade Quest potrebbe regalare alcuni scontri esaltanti nei quadri più avanzati. Per chi comunque non è interessato al competitivo o alla difficoltà, Bandai Namco ha pensato bene di far tornare anche la modalità Tekken Ball, da sempre una spassosa alternativa alle battaglie classiche in cui bisogna menare un pallone e usarlo per danneggiare l'avversario. Va detto, ci è parsa un po' goffa e non è ancora chiaro come abusare della fisica del pallone (che sembra reagire spesso abbastanza a casaccio); resta ad ogni modo uno spasso sia da vedere che da giocare, e siam sicuri che l'utenza più casual la saprà apprezzare. Ottima, infine, la personalizzazione del roster: il numero di opzioni a disposizione del giocatore non arriva a quelle viste in Tekken 7, ma sono comunque tante e le chance per modificare a piacere i propri personaggi preferiti non mancano assolutamente.