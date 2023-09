Princess Peach: Showtime!: tutto quello che sappiamo dell'esclusiva Nintendo Switch

Nonostante Super Mario Bros. Il Film abbia mostrato una Principessa Peach in forma scintillante, la sovrana del Regno dei Funghi non appariva come protagonista di un gioco d'azione da tanti anni. Per la precisione dal 2005 (2006 in Occidente), quando arrivò su Nintendo DS Super Princess Peach, un gioco di piattaforme bidimensionale piuttosto semplice, pubblicato da Nintendo e sviluppato da TOSE, una di quelle software house "ombra" che non appaiono mai nei crediti.

Princess Peach: Showtime! non è un seguito diretto di Super Princess Peach, anche se ne rappresenta il successore spirituale. Dopo essere stato annunciato a sorpresa nel penultimo Nintendo Direct, nella conferenza di qualche giorno è stata approfondita la natura del titolo. Nel sito ufficiale dell'azienda giapponese è catalogato come gioco di "azione e avventura", ma non è ancora palese quanto dinamico e ritmato possa essere il tutto. Super Princess Peach venne accolto discretamente, raggiungendo una media Metacritic di 76: la nostra speranza è che stavolta si possa ottenere un risultato migliore.

Non è stato annunciato chi sia lo sviluppatore del gioco, per cui online sono scaturite delle ipotesi, alle quali partecipiamo volentieri. Dall'aspetto, non ci sembra un gioco sviluppato dagli studi interni Nintendo; non è da escludere, esattamente come in Super Princess Peach, un coinvolgimento - parziale o primario - di TOSE. Alcuni hanno associato al progetto Next Level Games, ma dal punto di vista tecnico non è all'altezza di Luigi's Mansion 3, e soprattutto manca di quel tocco occidentale che permea, pur velatamente, le produzioni della compagnia. Dovessimo scommettere 10 centesimi, li punteremmo su NDcube, sia perché l'aspetto è consono alle loro produzioni (Mario Party Superstars, per citarne una), sia perché il gioco, pur essendo un'avventura, ha molto a che fare - o almeno così pare - coi minigame.

Princess Peach: Showtime! arriverà su Nintendo Switch il 22 marzo 2024.