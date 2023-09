Final Fantasy 7 Rebirth: Sephirot sarà giocabile come nell'originale, nuovi dettagli sulla musica

Tramite il PlayStation Blog, Square Enix ha condiviso nuovi dettagli su Final Fantasy 7 Rebirth e sulla sua recente presentazione, confermando alcune informazioni su Sephiroth, la musica e altro ancora.

Ad esempio, per quanto riguarda la scena in cui Cloud e Sephiroth combattono insieme, il Direttore Creativo Tetsuya Nomura ha confermato che è possibile controllare quest'ultimo. "Se avete giocato al Final Fantasy VII originale, sicuramente indovinerete di che scena sto parlando. Potrete controllare Sephiroth in quella scena, esattamente come nell'originale".

Per quanto riguarda la colonna sonora, i giocatori possono aspettarsi riarrangiamenti di brani classici - ad esempio, la canzone del trailer è riarrangiata dal tema principale del gioco originale e viene sfruttata come musica di battaglia. Il supervisore musicale Keiji Kawamori ha rivelato che il team ha creato una "nuova varietà di musiche" da abbinare a un mondo molto più vasto.

"Il mondo di Final Fantasy VII Rebirth è molto più grande di quello di Final Fantasy VII Remake. Perciò, il team ha creato una nuova varietà di musiche. Stavolta, abbiamo anche ampliato la gamma di generi musicali, quindi penso che ci sarà da divertirsi. Certo, abbiamo anche riarrangiato molte musiche iconiche dell'originale Final Fantasy VII, quindi spero che i fan possano apprezzare le due versioni di una canzone e scoprire che cosa abbiamo cambiato. Per esempio, la musica di questo nuovo trailer è un riarrangiamento del tema principale di Final Fantasy VII, ed è reso come se fosse un brano da battaglia. Questo vi dà un'idea della direzione che il team ha deciso di prendere in Final Fantasy VII Rebirth.".