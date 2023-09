Baldur's Gate 3: data dell'update 3 svelata, arriva insieme alla 2.0 di Cyberpunk 2077

L'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 è inoltre molto importante, in quanto va a modificare vari sistemi di gioco e migliorare quelli già presenti. Non abbiamo invece informazioni riguardo alla Patch 3 di Baldur's Gate 3. Considerando che l'opera di Larian soffre di alcuni problemi prestazionali, si spera che questo aggiornamento si occupi anche di ottimizzare l'opera.

Baldur's Gate 3, lo stesso giorno arriverà anche su Mac

Baldur's Gate 3

Il 21 settembre 2023 è anche il giorno previsto per la pubblicazione della versione Mac di Baldur's Gate 3. Pian piano quindi il gioco di Larian sta arrivando su sempre più piattaforme: dopo quella PC e quella PlayStation è ora il momento della versione Apple, mentre la versione Xbox Series X|S dovrebbe essere in arrivo entro la fine del 2023, anche se per ora non abbiamo un giorno preciso.

Diteci, state già giocando a Baldur's Gate 3?