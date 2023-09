Amnesia: The Bunker, l'aggiornamento di Halloween rende il gioco più spaventoso e difficile

Lo sviluppatore Frictional Games ha annunciato un nuovo aggiornamento per il suo gioco horror Amnesia: The Bunker. L'aggiornamento, che verrà pubblicato in tempo per Halloween, includerà una serie di nuove caratteristiche che renderanno il gioco più spaventoso e difficile.

Come è possibile leggere tramite X, Amnesia: The Bunker avrà una nuova modalità Shellshocked, che riduce significativamente il numero di spazi in cui il giocatore può nascondersi. Questa nuova modalità include anche altri cambiamenti, come il fatto che il gioco non va in pausa quando si aprono i menu.

Anche l'ufficio amministrativo sarà meno sicuro in modalità Shellshocked, poiché le sue porte saranno ora in legno e quindi potranno essere abbattute. La modalità rende casuale anche la posizione degli oggetti e dei pericoli e offre ai giocatori la possibilità di iniziare una nuova partita senza la loro fidata pistola.