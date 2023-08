Warhammer 40.000: Space Marine 2, a blastare centinaia di tirannidi ci si diverte eccome!

Musica tribale che fa tremare le mura, cori minacciosi all'orizzonte di un tappeto sonoro che prepara alla guerra che verrà, proprio quella proposta dal feroce gameplay di Warhammer 40.000: Space Marine 2 che abbiamo finalmente provato per voi. Il primo gioco venne sviluppato da Relic Entertainment molti anni fa, a capo del progetto trovammo Raphael Van Lierop che dopo quel gioco decise di mettersi in proprio creando il bellissimo The Long Dark. Ma per un Van Lierop che Space Marine 2 perde per strada, c'è un Tim Willits, ex id Software, che spunta tra i capi di Saber Interactive proprio nel momento giusto.

Frullato alieno Warhammer 40.000 Space Marine 2: preparatevi a una valanga di nemici Warhammer 40.000: Space Marine 2 prosegue là dove ci aveva lasciati oramai sette anni fa. Ci sono personaggi che ritornano e l'azione segue la stessa linea tracciata dal gioco precedente: poche coperture per una carneficina che si svolge prevalentemente faccia a faccia. La differenza è che questa stessa filosofia viene applicata a tutt'altro engine, sviluppato da Saber Interactive, e con un'intensità tale da farti sentire costantemente sotto una notevole pressione. Abbiamo provato Warhammer 40.000: Space Marine 2 relativamente poco, circa quaranta minuti, quindi non sappiamo se nel gioco ci sarà spazio anche per dei momenti più riflessivi, o veri e propri puzzle. I due livelli che abbiamo testato, nei quali abbiamo dovuto farci strada attraverso un terreno composto da vallate verdeggianti prima e giungle aliene nella seconda parte, erano chiaramente votati all'azione. Warhammer 40.000: Space Marine 2: l'epicità è fuori controllo I comandi sono sfacciatamente votati alla semplicità: con il grilletto destro si spara, e con quello sinistro si tira fuori l'arma corpo a corpo per un approccio che potremmo definire più personale. Anche le granate sono importanti, mentre l'energia si recupera prevalentemente utilizzando degli oggetti che troveremo sparsi lungo il percorso prestabilito. Space Marine 2 è un gioco d'azione a tutto tondo prevalentemente lineare, ma i suoi livelli tendono ad essere piuttosto larghi in modo da offrire sia un minimo di esplorazione che un'arena abbastanza ampia per contenere il numero di nemici che il gioco è pronto a vomitarci contro. L'engine di Saber Interactive è infatti pensato per muovere centinaia di personaggi su schermo senza grossi problemi, mentre l'ampiezza degli scenari ha permesso agli sviluppatori di creare situazioni alquanto notevoli, proprio come quella che ci ha dato il benvenuto in questa demo preparata per la Gamescom 2023.

Tre Space Marine In Warhammer 40.000: Space Marine 2 sarà possibile giocare fino a 3 giocatori contemporaneamente La nostra prova inizia col personaggio che si staglia su un campo aperto, mentre all'orizzonte tra le colline è possibile vedere migliaia di tirannidi che s'avvicinano. Il trucco prospettico è micidiale, avvicinandoci all'obiettivo, quell'enorme mandria che poco prima era soltanto un elemento dello sfondo scavalla l'ultima collina e si dirige brulicante verso di noi che stoici ci prepariamo all'impatto. È bella la messa in scena e bella è senza dubbio la grafica, così ricca di particolari in movimento e comunque pronta a reggere l'assalto continuo dei pericolosi nemici, ora ancora più numerosi di prima. Forse sono anche troppi? Nella seconda parte le cose si tranquillizzeranno un po', ma questo vizio di ricoprirti di nemici sembra un po' la chiave di tutto Space Marine 2. Divertente e scenografico? Assolutamente sì, ma dannazione se rende difficile seguire l'azione su schermo. E figuriamo cosa accadrà quando potremo giocare in coop con tre amici.

I due cuori di Warhammer 40.000: Space Marine 2 Warhammer 40.000: Space Marine 2: un sorriso non si rifiuta mai Queste sono prime impressioni su una demo che dovrebbe rappresentare una piccolissima percentuale di quello che poi sarà il gioco finito. Nuove armi da fuoco potrebbero aiutarci a tenere meglio a distanza gli avversari e nuove armi da mischia dovrebbero permettere spazzate più risolutive, e chissà se ci sarà spazio addirittura per nuove abilità. Sicuramente approcciarsi a Warhammer 40.000: Space Marine 2 con un minimo di esperienza, per esempio arrivando al punto da noi provato partendo dall'inizio del gioco, ci avrebbe aiutato a notare i dettagli che contano e ad essere di conseguenza molto più efficaci negli scontri. Ma anche se il gioco puntasse tutto alla caciara più animale, sarebbe comunque un prodotto estremamente interessante intanto perché è uno dei pochi action puri in un mondo di aspiranti giochi di ruolo, e poi perché è davvero molto bello da vedere, colorato e poltiglioso negli smembramenti, duro e senza rimorsi nelle final che andranno a chiudere il discorso con i nemici più fiacchi. Del resto non possiamo nemmeno dimenticare che il protagonista di questo gioco, come tutti gli space marine, ha due cuori per menare meglio.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è un ritorno super promettente che ci elettrizza. Ci piace la sua natura action, ci piace la grafica pazzesca e ci piace anche come i nemici ti corrano incontro, ricordando un po' Doom e Serious Sam. Ci mette un po' paura invece il numero delle creature su schermo: è bello vederne così tante ma questo rende anche l'azione molto difficile da seguire, almeno in certi momenti. Aspettando di saperne di più, vi ricordiamo che il gioco uscirà su PC (dove lo abbiamo provato), Xbox Series e PlayStation 5 durante il prossimo inverno.