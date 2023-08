Honkai: Star Rail, beta per PS5 annunciata con data e orario, ecco come registrarsi

Hoyoverse ha aperto stamani le registrazioni e svelato tutti i dettagli della beta della versione PS5 di Honkai: Star Rail svelata ieri sera durante l'Opening Night Live, che abbiamo riassunto di seguito.

Le registrazioni sono già disponibili e lo saranno fino alle 04:00 italiane di lunedì 28 agosto 2023, dunque se siete interessati vi suggeriamo di iscrivervi il prima possibile a questo indirizzo. Per registrarvi vi basta eseguire il log-in con il vostro account Hoyoverse oppure crearne uno al volo se non ne avete uno e rispondere a un breve questionario. Potranno partecipare sia i giocatori che hanno già un account attivo di Honkai: Star Rail su PC e mobile, sia chi invece non ci ha mai giocato finora.

Una volta completato la registrazione non vi resta che attendere e sperare di essere sorteggiati. Nel caso veniate scelti vi verrà inviata un'email al vostro indirizzo dopo che si chiuderanno le registrazioni.

La beta di Honkai: Star Rail aprirà i battenti alle 04:00 italiane di lunedì 4 settembre 2023, con data di chiusura ancora da annunciare.